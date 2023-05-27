«Бавария» стала чемпионом Германии по футболу в 11-ый раз 27.05.2023, 22:50

Решающий гол был забит на 89-ой минуте.

Мюнхенская «Бавария» в 11-й раз подряд выиграла футбольную бундеслигу, победив в субботу, 27 мая, в последнем туре в гостях «Кельн» со счетом 2:1. Решающий гол на 89-й минуте забил Джамал Мусиала (Jamal Musiala), сообщает «Немецкая волна».

Дортмундская «Боруссия», которая перед заключительным матчем возглавляла таблицу, не смогла обыграть на своем поле «Майнц» (2:2) и опустилась на второе место. «Бавария» и «Боруссия» набрали по 71 очку, но мюнхенцы стали чемпионами благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Рекордная чемпионская серия «Баварии»

Для «Баварии» это уже 11-й подряд титул чемпиона Германии, это рекордная серия в топ-5 лигах Европы (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция). Всего в истории мюнхенский клуб выигрывал бундеслигу 33 раза.

Третье место по итогам сезона занял «РБ Лейпциг», а ставший четвертым берлинский «Унион» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов. Другая команда из Берлина, «Герта», а также «Шальке» вылетели из бундеслиги. «Штутгарт» сыграет в переходных матчах за право остаться в высшем дивизионе.

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