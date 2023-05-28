Губернатор Белгородской области РФ попал под обстрел

Губернатор Белгородской области РФ попал под обстрел7
- 28.05.2023, 8:19
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Чиновник не смог выйти из машины.
В Белгородской области (РФ) в городе Шебекино прозвучали взрывы в субботу, 27 мая. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что по населенному пункту велся огонь, и сам он тоже попал под обстрел.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал российского чиновника.
По словам губернатора, сегодняшний день стал для округа «самым тяжелым», а Шебекино попадало под обстрел 5 раз.
«Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице», - написал чиновник.
Также, по словам Гладкова, была проведена «большая работа» с силовыми структурами.
«Изменения уже есть. Насколько они имеют долгосрочный характер, покажет время», - добавляет он.
Ситуация в Белгородской области
В эту субботу в российской Белгородской области в городе Шебекино раздавались взрывы, и служба чрезвычайных ситуаций несколько раз в течение дня рассылала предупреждение об обстреле города, местных жителей призывали идти в укрытия.
Губернатор региона Гладков рассказывал, что 27 мая снаряды попали в два крупных предприятия, после чего там начался пожар, и также в Шебекино были повреждены ЛЭП.
Ранее ночью в поселке Майский прозвучал взрыв, и росСМИ сообщали об атаке дрона на здание МВД, на которое была сброшена взрывчатка. Вечером в пятницу также в РФ заявляли об обстреле Шебекино. А до этого, 26 мая, губернатор рассказал, что в селе Поповка с беспилотника «сброшено два взрывных устройства», один из которых сдетонировал.