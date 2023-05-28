Генерал Маломуж: Путина ликвидируют в случае нестандартной ситуации 2 28.05.2023, 8:29

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Окружение главы РФ ждет сигнала.

Физическая ликвидация главы страны-оккупанта России Владимира Путина может быть одной из приоритетных целей военной разведки Украины, но по объективным причинам пока это невозможно осуществить. Во-первых, потому что кремлевский диктатор за десятилетия правления создал многоуровневую систему защиты личной безопасности. Во-вторых, потому что западные союзники Украины не приветствуют подобные акты возмездия. Для них в приоритете привлечение Путина к уголовной международной ответственности.

Запад даст добро на ликвидацию Путина только в случае возникновения нестандартной ситуации – когда тот примет решение о нанесении ядерного удара. Что касается главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, то организовать его ликвидацию намного проще – с учетом и его уровня личной защиты, и отношения к этому союзников Украины. Ведь речь идет о террористе, который непосредственно совершает теракты. Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

– В интервью немецкой Welt замглавы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что ликвидация Путина и Пригожина является приоритетной целью украинской разведки. Считаете ли вы, что эту задачу можно выполнить?

– Конечно, общий посыл состоит в том, что эта задача является приоритетной, но сейчас это просто нереально. Путин создал системную модель защиты, в том числе препятствующую деятельности любых спецслужб, включая спецслужбы США, стран Европы и, конечно, Украины. Тем не менее просчитываются многие варианты проведения таких операций, в первую очередь в отношении Путина.

Но не следует забывать и об еще одном аспекте. На высшем стратегическом уровне и в Украине, и на Западе существует консенсус относительно того, что каких-либо оперативных и тем более активных операций по устранению Путина сейчас проводить нельзя. Он должен отвечать за свои преступления в международных судах. Для этого должны быть созданы определенные предпосылки. Во-первых, военные, то есть победа Украины; во-вторых, юридические, судебные предпосылки.

Поэтому подобную операцию наши союзники на Западе расценили бы как определенный акт возмездия. Это не воспринимается. Воспринимается только юридическая формула, например, ареста, задержания Путина, помещения его в изолятор и придания суду. Никто не даст санкций президенту Украины на устранение Путина. Тем более подобные решения не может принимать ГУР Украины. Это будет расценено как нарушение договоренностей, от которых наша страна сегодня критически зависит.

Поэтому, хоть это и позитивный посыл, думаю, он был сделан в большей степени для пиара.

Что касается Пригожина, то такая операция имеет намного больше шансов на успех. Это более реально, чем в случае с Путиным. Ее могут провести наши спецслужбы. Но здесь необходимо иметь большие силы и средства. Думаю, сейчас их недостаточно, но и военная, и стратегическая разведка могут работать над этим вопросом.

Думаю, в случае с Пригожиным можно провести грамотную, подготовленную операцию. Его ликвидация не приведет к противоречиям на международном уровне, потому что это боевик, тот, кто совершает теракты непосредственно со своими головорезами.

– Возможны ли другие варианты устранения Путина, помимо привлечения его к уголовной ответственности?

– Когда может возникнуть нестандартная ситуация в отношении Путина? Когда он встанет на путь глобального террора, когда он начнет разворачивать ядерные средства для нанесения ударов по Украине и, возможно, по странам НАТО. Причем это будет реальная подготовка. Например, разворачивание стратегических или тактических ядерных средств.

Тут уже возможно несколько сценариев. С одной стороны, устранение Путина при помощи средств подразделений или спящей агентуры, которая находится в РФ, не предполагающее физическую ликвидацию. Если же Путин станет очень опасным со своей ядерной кнопкой и станет ясно, что он принял решение задействовать такие варианты, то его могут убрать на территории России, в том числе силами его окружения. Например, взамен на индульгенцию от Запада.

Но даже в случае реализации самого негативного сценария – подготовки к ядерной войне и нанесению ударов – Украине будет сложно выполнить эту задачу. Потому что для этого надо иметь хорошие оперативные позиции, знать раскладку всех действий Путина на данный момент, в ближайшие дни, иметь для этого все силы и средства: и агентурные, и технические, и оперативные. Это полный контроль передвижений Путина, его размещения, нахождения на различных мероприятиях и, конечно, применение определенных видов вооружений.

Это очень непростая задача даже для того же американского ЦРУ, израильского Моссада, немецкого BND или британского MI6. Украинская разведка может оказывать поддержку и взаимодействовать с этими структурами.

Но, думаю, сейчас устранение Путина не стоит непосредственно на повестке дня. Вопрос актуализируется, когда он непосредственно будет угрожать миру. Это станет красной линией для проведения операции по его устранению.

– Считаете ли вы, что у окружения Путина намного больше возможностей для ликвидации Путина, чем у всех разведок мира?

– Да, я считаю, что перспектива его устранения окружением больше, чем, например, устранения нашим ГУР. Потому что окружение понимает, что Путин проиграл и им нужно будет отвечать в уголовном порядке в международных судах, а это означает лишение свободы до конца жизни. Все они люди немолодые, всем за 60 лет, поэтому закончить жизнь в тюрьме или быть ликвидированными вместе с Путиным – для них это перспектива очень плохая.

Но начать какие-то действия сегодня для них также смертельно, поскольку спецслужбы Путина контролируют и его ближайшее окружение, и каждая спецслужба друг друга.

Но, когда посыплется ситуация безопасности, когда украинская армия будет наступать на востоке и юге, заходить в Крым, начнет ломаться вся модель в окружении Путина. Тут уже этим людям надо будет спасать себя, и устранение Путина станет приоритетной целью. Но речь не об устранении как таковом, а о договоренностях с Западом. Окружение Путина может пообещать устранить Путина в обмен на спасение мира от ядерной катастрофы, а также на гарантии удержания России и контроля за ядерными ресурсами.

Думаю, Запад пойдет на такой вариант. С одной стороны, устранение Путина, с другой стороны, создание переходного, относительно безопасного периода.

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