«Тут вообще Бермудский треугольник, как-то даже МАЗ заехал во двор» 4 28.05.2023, 10:38

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Жители Гродно рассказали о странном месте в городе.

Серьезная авария произошла на улице Кохановского в Гродно. На дороге не разъехались две BMW.

За рулем обеих машин находились женщины, сообщает autogrodno.by.

Одна из них не уступила дорогу автомобилю, движущемуся по главной. В результате произошло столкновение.

Несмотря на сильные повреждения транспортных средств, люди отделались легким испугом. Тяжелых травм никто не получил, сообщает телеканал «Гродно Плюс».

На место выехали инспекторы ГАИ.

А тем временем очевидцы рассказали о том, как на их глазах машина вылетела с перекрестка.

– Девочка невнимательная оттуда вылетела на большой скорости. И врезалась.

– А вы прямо во дворе находились в этот момент?

– Вот, на ступеньках стояла.

– А часто вообще у вас тут происходят аварии?

– Очень часто.

– Она аж выскочила почти на лобовое стекло, там видно. И плохо было ей, шею выбила и скорая забрала.

– Одного человека?

– Одного. Ну и эту женщину, которая по главной шла, тоже посмотрели. Но она только за грудь держится, она так, легко.

– А вы тут возле дороги живете, все наблюдаете.

– Да, как-то МАЗ заехал во двор, тут вообще, бермудский треугольник.

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