«Тут вообще Бермудский треугольник, как-то даже МАЗ заехал во двор»4
- 28.05.2023, 10:38
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Жители Гродно рассказали о странном месте в городе.
Серьезная авария произошла на улице Кохановского в Гродно. На дороге не разъехались две BMW.
За рулем обеих машин находились женщины, сообщает autogrodno.by.
Одна из них не уступила дорогу автомобилю, движущемуся по главной. В результате произошло столкновение.
Несмотря на сильные повреждения транспортных средств, люди отделались легким испугом. Тяжелых травм никто не получил, сообщает телеканал «Гродно Плюс».
На место выехали инспекторы ГАИ.
А тем временем очевидцы рассказали о том, как на их глазах машина вылетела с перекрестка.
– Девочка невнимательная оттуда вылетела на большой скорости. И врезалась.
– А вы прямо во дворе находились в этот момент?
– Вот, на ступеньках стояла.
– А часто вообще у вас тут происходят аварии?
– Очень часто.
– Она аж выскочила почти на лобовое стекло, там видно. И плохо было ей, шею выбила и скорая забрала.
– Одного человека?
– Одного. Ну и эту женщину, которая по главной шла, тоже посмотрели. Но она только за грудь держится, она так, легко.
– А вы тут возле дороги живете, все наблюдаете.
– Да, как-то МАЗ заехал во двор, тут вообще, бермудский треугольник.