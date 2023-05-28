Минчанин обнаружил в деревне под Березино уникальный кубок с историей 2 28.05.2023, 11:28

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В чем его ценность?

Вспомните свое детство. Нередко, покопавшись в закромах у бабушек и дедушек, можно было найти крайне необычные вещи. И зачастую, сами того не осознавая, наши родственники держали у себя артефакты, превратившиеся со временем в семейные реликвии с любопытным бэкграундом и воспоминаниями, пишет onliner.by.

При чем здесь коронация и подарки?

На этот раз любопытную историю нам рассказал житель Минска Степан. Собеседник вспоминает, как его бабушка когда-то хранила зерно в старом, покрытом необычными изображениями кубке, не придавая ему особого значения. Но, как позже выяснил Степан, кубок этот — с историей, и ему уже около 130 лет.

По словам мужчины, дед бабушки служил в Русской императорской армии и в 1896 году вместе с сослуживцами поддерживал порядок на гуляниях на Ходынском поле в Москве по случаю коронации Николая II.

Самого царя короновали в Кремле, а массовые гуляния по этому поводу были запланированы на Ходынке, где для местных жителей подготовили любопытные подарки — около 400 тысяч комплектов «царских гостинцев». В подарочный набор входили колбаса, пряник, сладости и кубок с царским вензелем. Все это было завязано в яркий ситцевый платок.

Услышав о подарках, на Ходынку еще накануне начали стекаться толпы разношерстной публики, и в результате произошла массовая давка. Есть сразу несколько версий причин произошедшего. По одной из них, люди услышали, что подарки, предназначенные для народа, между собой начали делить буфетчики, и ринулись к лоткам.

Свидетелем тех событий стал известный журналист Владимир Гиляровский. Он позже писал: «А там впереди, около будок, по ту сторону рва, вой ужаса: к глиняной вертикальной стене обрыва, выше роста человека, прижали тех, кто первый устремился к будкам. Прижали, а толпа сзади все плотнее и плотнее набивала ров, который образовал сплошную спрессованную массу воющих людей...»

А это уже слова историка Сергея Ольденбурга: «Задние ряды напирали на передние: кто падал, того топтали, потеряв способность ощущать, что ходят по живым еще телам, как по камням или бревнам. Катастрофа продолжалась всего 10—15 минут. Когда опомнились, было уже поздно...»

По официальным данным, в той давке погибли 1389 человек. Большинство похоронили в братской могиле на Ваганьковском кладбище, на котором в память о погибших возвели величественный памятник.

Эти события так впечатлили интеллигенцию, что нашли отражение в произведениях Максима Горького, Льва Толстого, Федора Сологуба… Ходынке посвятил свое полотно художник Владимир Маковский. К слову, одно из его произведений находится в коллекции нашего Художественного музея. В случившемся многие увидели страшное предзнаменование. Мол, государь, взошедший на трон, начал свой путь со страшного события и вряд ли закончит его хорошо. В дальнейшем среди оппозиции он даже получил соответствующее прозвище — Кровавый.

«На аукционе такой кубок стоит около 90 тыс. российских рублей»

Предок нашего читателя не пострадал и после службы вернулся на родину — в деревню Бродец под Березино, посвятил себя работе на земле и, вспоминая службу, рассказывал про Ходынку, откуда и привез кубок.

— Не знаю, как он его там заполучил, но домой он вернулся с тем самым кубком, — рассказывает Степан. — Он всегда находился в деревне и был в нашей семье. Где он хранился после революции, без понятия, но, уже когда я стал в более осознанном возрасте приезжать в деревню, видел, что бабушка в кубке постоянно хранила зерно, которое потом выносила на раздачу курам. Первоначально никакой ценности ему не придавали, однако потом дедушка привел его в порядок, отмыл и поставил в сервант за стекло. Так он и стоял там, пока бабушка и дедушка не умерли. Потом часть вещей разобрали их дети, а я себе оставил кубок как память, сувенир, и теперь он находится у меня дома.

Изначально я тоже не придавал ему значения, но потом через интернет узнал, что он входил в подарочный коронационный набор, который царская семья приготовила в качестве подарка для населения. И уникален тем, что его выпустили исключительно под это событие и больше никогда не изготавливали.

Как объясняет наш читатель, в кубке хоть и есть небольшая дырочка, он непригоден к использованию, но выглядит весьма презентабельно, напоминает большую чашку. По словам Степана, стоимость такого кубка сейчас оценивается в 90 тыс. российских рублей — это примерно 3300 белорусских. Однако, судя по всему, расставаться с артефактом или отправлять в музей он его не планирует.

— Пока он стоит у меня дома как память о бабушке и дедушке и ценен для меня именно в такой составляющей, — говорит читатель.

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