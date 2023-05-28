Политолог: Информация об ухудшении состояния Лукашенко подтвердилась 24 28.05.2023, 12:54

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В случае угрозы жизни диктатор может быть отстранен от должности.

Появилась информация об ухудшении состоянии здоровья Лукашенко, который был вчера госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) Москвы.

Об этом сообщил политолог Дмитрий Болкунец.

«Информация об ухудшении состоянии здоровья Лукашенко подтверждается. Он находится в ЦКБ в Москве. Его пытаются поставить на ноги и показать публике. В случае угрозы жизни Лукашенко может быть отстранен от должности», — написал Дмитрий Болкунец.

Политолог добавил, что «ухудшение здоровья Лукашенко связывают с проведенной 14 мая операцией. Возникли осложнения».

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера Лукашенко после встречи с Путиным за закрытыми дверями в срочном порядке доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. Врачи оценивают состояние диктатора как критическое.

Позже источники в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы подтвердили госпитализацию Лукашенко. По некоторым данным самолет вернулся в Минск без диктатора.

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