«Сначала папа относился скептически, а потом сам втянулся» 11 28.05.2023, 13:27

10,720

Белоруска рассказала, как начала зарабатывать на необычном ремесле.

Дизайнер Марьяна Русакович занимается не совсем обычным ремеслом. Она обрабатывает черепа животных и превращает их в декор для интерьера. Ремесленница рассказала probusiness.io, как пришла к такому необычному делу, почему хочет работать на себя и что мешает в развитии и росте прибыли.

«Выложила сторис с черепом с Instagram, и его купил знакомый для своего бара»

– Дизайном я заинтересовалась еще в студенчестве. Окончила колледж искусств имени Глебова по специальности «декоративно-прикладное искусство» и решила самостоятельно сделать ремонт в квартире. Очень хотелось стильного и необычного интерьера, но без бешеных затрат.

Смотрела на Pinterest разные идеи: от лофта до скандинавского стиля. Там же нашла много необычных вещей – велосипеды на стенах, черепа и прочие подобные штуки. Квартиру в итоге сделала в стиле лофт, но идея с черепами отложилась в памяти.

Спустя несколько лет во время прогулки по лесу я нашла бычий череп и решила, что мне обязательно нужно попробовать с ним поработать. Я знала, что в Европе и Америке скандинавские мотивы в интерьерах популярная история, поэтому и забрала его с собой.

Если говорить о символизме, то эти черепа никак связаны с сатанизмом и прочими вещами, а, наоборот, во многих культурах, в том числе и славянской, это обереги от злых духов. Хотя на тот момент я об этом особо не думала: мне просто нравился антураж и хотелось поэкспериментировать.

Начала выкладывать сторис в Instagram о том, как я его крашу. Откликнулся знакомый владелец одного из минских баров и купил его. Тогда я подумала, что это отличный вариант для декора, который можно продавать разным заведениям.

Через знакомого, который работал на скотобойне, договорилась, что за небольшие деньги куплю 10 бычьих голов. Так вместе с этим парнем мы забрали эти головы и отвезли в деревню к его бабушке, которая помогла нам все разделать и обработать. Я почитала в интернете, как все это делается, обработала головы перекисью водорода, высушила и начала творить.

Тогда у меня еще не было никаких заказов. Это было, скорее, хобби, но на перспективу я оформилась как ремесленник. Сделала несколько черепов, начала выкладывать фотографии в Instagram, но они все никак не продавались.

Чтобы меня наконец заметили, повесила один череп в развлекательном центре Dandy Land с табличкой «for sale». Все ходили и говорили «Вау, какой классный», фотографировались и отмечали в Instagram, а я смотрела на все это и думала: «Ну купите его хоть кто-нибудь». Второй череп повесила в тату салоне друга и сказала: «Я хочу за него столько-то, а ты продавай за сколько хочешь», но так никто и не купил. Третий просто выложила в Instagram, и мне снова написал тот парень, который купил мой первый череп для своего бара.

Он заказал у меня еще два черепа и повесил в своем новом заведении «От заката до рассвета» (название отсылает к одноименному американскому фильму ужасов о вампирах по сценарию Квентина Тарантино).

«Сначала папа относился скептически, а потом сам втянулся»

Спустя время я решила запустить таргет в Instagram, и как-то постепенно люди начали обо мне узнавать. Моя реклама была супер скромной, я тратила примерно 10 долларов на один такой пост. Но позже все это пошло на спад, я ударилась в фермерство.

Вместе с парнем переехали в деревню и занимались там виноградниками его родителей, поэтому дизайн встал на паузу. Пожалуй, тогда я не думала о больших заработках, хотя, возможно, в душе и хотелось. Немного останавливало отношение окружающих.

Даже мой папа сначала очень скептически к этому относился и говорил: «Я, конечно, поддерживаю любые начинания, но такое…» А потом втянулся и теперь уже постоянно мне подкидывает новые идеи. Он, кстати, и научил меня работать с инструментами, правильно паять и мастерить.

Я снова вернулась к дизайну, когда рассталась с парнем. До этого была морально готова стать фермером и делать вино в Брестской области, но в итоге уехала назад в Минск. Снова стала работать над черепами и списалась с владельцем «Дома с чертями» в Ратомке. Несколько лет назад об этом доме много писали.

Хозяину очень понравились мои работы, мы договорились, что я сделаю несколько черепов. Но когда стали обсуждать, что именно он хочет, я поняла, что не смогу сделать череп, напоминающий какого-то пришельца по типу чужого. Это все же не мой конек, поэтому я отказалась.

О своих работах я слышала в основном положительные отзывы. Хотя, конечно, среди тех, кто интересовался были достаточно колоритные ребята: с дредами, татуировками и тому подобное. Ну не могу сказать, что было что-то за рамками. Люди ездят на Запад и видят, что все это становится популярным. Друг детства с моего двора переехал в Техас и рассказывал мне о том, как там это супер популярно. У нас уже была идея сделать страницу на Amazon и начать продажи для американского рынка.

Он постоянно присылал мне фотографии таких черепов в разных домах. Они были как-то попроще, но стоили очень приличных денег. Мы уже строили планы о том, как зайдем на местный рынок, но потом посчитали, сколько будет стоить транспортировка и как много времени на это уйдет, и передумали.

Вообще я творческая личность, у меня нет предпринимательской жилки. Знакомый маркетолог посоветовал продвигать мое необычное занятие: писать разным новостным порталам и рассылать коммерческие предложения по разным агентствам. Просто обо мне не все знают, а вполне может быть, что найдется кто-нибудь, кому такое интересно.

Чаще всего люди заказывают то, что у меня уже было, а мне хочется творить и обсуждать новые идеи. Однажды у меня хотели заказать череп оленя с рогами, но среди моих знакомых не было охотников, поэтому не срослось. В планах заказать из Азии настоящие рога буйвола и что-нибудь с ними придумать.

Всего я получила около 2 десятков заказов. На один череп уходит примерно 2−3 недели в зависимости от трудоемкости запроса. Одно изделие будет стоить от 900 белорусских рублей (около $ 307, – прим. «Про бизнес»), но многие говорят, что это мало. Я тоже так считаю, но все же отталкиваюсь от покупательной способности белорусов. Очень много интересующихся отвалилось, когда дело доходило до цены.

Планы на будущее

Мне очень хочется постепенно выйти на новый уровень, потому что эта работа отнимает много физических сил. Мне приходится самой все чистить и обрабатывать, а потом везти в Минск. Чтобы обработать череп, нужна перекись водорода, много щеток и обезжириватели.

Очистка – это самая сложная часть работы. После нее обычно я использую паяльник, ставлю светодиодную и сенсорную системы. Недавно начала вырезать на кости, но пока только учусь. Порой приходится даже пилить или лепить.

Надеюсь, что со временем получится выйти на рынок Питера и Москвы, потому там больше людей и денег. Для полной занятости мне нужно примерно 10 заказов в месяц: тогда можно даже подумать о найме помощника. Я люблю сама себе устанавливать график, поэтому будет классно, если эта работа станет основным источником заработка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».