Лавров заговорил о распаде и колонизации России 13 28.05.2023, 13:38

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Главу МИД РФ напугали западные истребители для Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожаловался, что Запад продолжает поддерживать Украину в войне против РФ. По его словам, будущая передача украинской армии истребителей F-16 якобы станет «очередной эскалацией».

При этом глава МИД РФ испугался, что Запад стремится колонизировать Россию. Об этом Лавров рассказал в эфире российских пропагандистских СМИ, передает obozrevatel.com.

Лавров, чья страна напала на Украину, бомбит города и убивает мирных жителей, считает военную поддержку Запада «эскалацией». Более того, он выдал, что страны Балтии и Польша якобы под диктовку США пытаются нанесли России стратегическое поражение.

«Это неприемлемая эскалация. Я думаю, что есть все-таки на Западе разумные люди, которые это понимают. Но диктуют все Вашингтон, Лондон и их сателлиты, которые находятся внутри Европейского Союза. Страны Балтии, Польша проводят непосредственно на земле задачу, поставленную Соединенными Штатами – ослабить Россию, нанести ей стратегическое поражение», – выдал Лавров.

«На Западе уже идет разговор о том, чтобы Россию деколонизировать, имея в виду расчленение нашей страны», – заявил глава МИД РФ.

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