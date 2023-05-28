Украина продолжает укреплять границу с Беларусью1
- 28.05.2023, 16:53
Границу минируют.
За последние несколько месяцев Россия значительно сократила численность своих войск в Беларуси, но Украина продолжает укреплять северную границу. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Погранслужбы Украины Андрей Демченко, передает УНН.
По его словам, численности российских войск на территории Беларуси недостаточно, чтобы начать новое вторжение в Украину с севера.
«Сейчас количество российских военнослужащих на территории Беларуси намного меньше, чем было несколько месяцев назад. Раньше их могло быть 10 или 11 тысяч, сейчас – несколько тысяч военнослужащих», – сказал Демченко.
Он добавил, что несмотря на ситуацию, Украина продолжает укреплять границу с Беларусью, продолжается минирование, чтобы не допустить прорыва боевой техники противника.