Месси выиграл 43-й трофей в карьере 3 28.05.2023, 18:54

2,304

Аргентинский футболист догнал рекордсмена Дани Алвеса.

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси стал чемпионом Франции и выиграл 43-й трофей в карьере.

Таким образом, аргентинец догнал по этому показателю рекордсмена Дани Алвеса. На счету Месси две победы в чемпионате Франции и выигрыш Суперкубка страны.

В «Барселоне» форвард десять раз выигрывал «примеру», четыре раза — Лигу чемпионов, восемь — Суперкубок Испании, семь — Кубок Испании, по три — клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.

«ПСЖ» на выезде сыграл вничью со «Страсбуром», взяв 11-й титул чемпиона Франции, и другие результаты 37-го тура

В составе сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира, обладателем Кубка Америки, выигрывал Олимпийские игры, Финалиссиму и молодежный чемпионат мира.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».