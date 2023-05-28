Месси выиграл 43-й трофей в карьере

Месси выиграл 43-й трофей в карьере3
- 28.05.2023, 18:54
- 2,304
Аргентинский футболист догнал рекордсмена Дани Алвеса.
Форвард «ПСЖ» Лионель Месси стал чемпионом Франции и выиграл 43-й трофей в карьере.
Таким образом, аргентинец догнал по этому показателю рекордсмена Дани Алвеса. На счету Месси две победы в чемпионате Франции и выигрыш Суперкубка страны.
В «Барселоне» форвард десять раз выигрывал «примеру», четыре раза — Лигу чемпионов, восемь — Суперкубок Испании, семь — Кубок Испании, по три — клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.
«ПСЖ» на выезде сыграл вничью со «Страсбуром», взяв 11-й титул чемпиона Франции, и другие результаты 37-го тура
В составе сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира, обладателем Кубка Америки, выигрывал Олимпийские игры, Финалиссиму и молодежный чемпионат мира.