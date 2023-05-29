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Вольфович заявили о прикрытии дорог с Россией ради безопасности

  • 29.05.2023, 1:02
  • 2,804
Вольфович заявили о прикрытии дорог с Россией ради безопасности
Александр Вольфович

Лукашисты боятся диверсантов.

Режим Лукашенко предпринял шаги по прикрытию дорог на границе с Россией в рамках обеспечения безопасности, сообщил в интервью телеканалу ОНТ государственный секретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович.

Отвечая на вопрос, какие меры предпринимает Минск, чтобы избежать атак со стороны диверсантов, он сообщил, что была усилена государственная граница, в том числе на востоке.

«Ни в коей мере не закрываясь от наших стратегических партнеров, Российской Федерации, понимаем прекрасно, что как таковой границы с Российской Федерацией нет, потому что это наши союзники. Поэтому ряд шагов мы предприняли по прикрытию, в том числе, и различных дорог неосновного пользования», — сказал Вольфович.

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