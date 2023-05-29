закрыть
29 мая 2023, понедельник, 13:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Фейковый позор

1
  • Телеграм-канал CYNIC
  • 29.05.2023, 11:15
  • 9,616
Фейковый позор

Кремлевские идиоты живут в своем собственном мире.

Кремль знатно опозорился с фейком о Грэме. Очнувшийся Медведев угрожал Грэму расправой, Песков бубнил о «позоре США», специализированные органы объявили сенатора в розыск (причем после того, как выяснилось, что информация - фейк)...

Теперь из информационного ведомства пришла новая методичка. Оказывается «подлогом информации» занимался Киев.

Причем в московских кулуарах начинают «со ссылкой на достоверные данные» распространять версию, что это демократы решили «кольнуть» республиканцев, таким образом «подставив Грэма перед Сенатом».

Российские идиоты все еще живут в мире, где они считают, что занимать четкую и прагматичную позицию по войне для республиканцев - это «позорно». Москва не понимает, что именно так Штаты и подсчитывают (хоть и not for press) эффективность своей помощи.

Критерии эффективности помощи во взятой «войне на истощение» таковы:

- уничтожение максимального количества личного состава ВС РФ

- уничтожение максимального количества военной техники

- информационная дезориентация врага.

Телеграм-канал CYNIC

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Птичку жалко?
Птичку жалко? Ирина Халип
Путин, с вещами на выход
Путин, с вещами на выход Евгений Магда
Как белорусские предприятия «обросли» паразитами
Как белорусские предприятия «обросли» паразитами Артем Черников
Человек с бульвара Симона Боливара
Человек с бульвара Симона Боливара Владимир Халип