Фейковый позор 1 Телеграм-канал CYNIC

29.05.2023, 11:15

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Кремлевские идиоты живут в своем собственном мире.

Кремль знатно опозорился с фейком о Грэме. Очнувшийся Медведев угрожал Грэму расправой, Песков бубнил о «позоре США», специализированные органы объявили сенатора в розыск (причем после того, как выяснилось, что информация - фейк)...

Теперь из информационного ведомства пришла новая методичка. Оказывается «подлогом информации» занимался Киев.

Причем в московских кулуарах начинают «со ссылкой на достоверные данные» распространять версию, что это демократы решили «кольнуть» республиканцев, таким образом «подставив Грэма перед Сенатом».

Российские идиоты все еще живут в мире, где они считают, что занимать четкую и прагматичную позицию по войне для республиканцев - это «позорно». Москва не понимает, что именно так Штаты и подсчитывают (хоть и not for press) эффективность своей помощи.

Критерии эффективности помощи во взятой «войне на истощение» таковы:

- уничтожение максимального количества личного состава ВС РФ

- уничтожение максимального количества военной техники

- информационная дезориентация врага.

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