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В Белгородской области РФ гремят взрывы и виден дым

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  • 29.05.2023, 11:37
  • 10,612
В Белгородской области РФ гремят взрывы и виден дым

В городах включили сирену.

В городе Шебекино Белгородской области РФ сегодня, 29 мая, прогремели взрывы, а затем включили сирену. Жители заметили дым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По словам местных жителей, в Шебекино прогремели несколько взрывов. Позже в сети появились фото, на которых заметен столб черного дыма.

Местные паблики заявляют, что город и некоторые села Шебекинского округа попали под обстрел. Жителям начали рассылать сообщения об обстреле, а в городе включили сирену.

Позже в сети сообщили, что в Шебекино частично пропал свет, а в городе усилились взрывы.

Что этому предшествовало

Стоит отметить, что Шебекино Белгородской области находит примерно в 10 км от границы с Украиной. После освобождения Харьковской области от российских оккупантов в Белгородской области начали обвинять Украину в обстрелах и атаках дронов.

Так, в частности, этой ночью россияне заявили об «атаке дронов» в Белгородской области. В сети утверждали, что были повреждены два автомобиля МВД и одна машина Росгвардии.

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