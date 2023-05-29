Минчанин с помощью сигнализации заметил что-то неладное с машиной 29.05.2023, 11:44

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В итоге самостоятельно задержал автовора.

Мужчина на рабочем месте увидел, что сработала сигнализация, установленная в его машине. «Вышел проверить, — рассказал минчанин. — В автомобиле обнаружил постороннего человека. Задержал его до прибытия милиции, а после передал сотрудникам». Оказалось, был пойман серийный вор вещей из автомобилей, пишет onliner.by.

«Минчанин сообщил, что неизвестный молодой человек проник в его машину и пытался похитить из нее вещи, — сообщили в ГУВД Минска. — Заявитель задержал незнакомца и передал сотрудникам. Как выяснилось, задержанный 23-летний житель Минска совершил еще пять аналогичных хищений на территории столицы».

По данным милиции, молодой человек (ранее судимый за хулиганство), находясь во дворах жилых домов, дергал за дверные ручки припаркованных автомобилей. Он проникал в салоны машин, в которых не были закрыты двери, где похищал находившиеся там вещи владельцев. Похищенное продавал на рынке, вырученные деньги тратил на личные нужды (по его словам, «на продукты питания или что-нибудь еще такое»).

Общая стоимость ущерба составила более 4000 рублей. Было возбуждено уголовное дело по факту кражи.

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