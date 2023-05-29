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«Закрытость информации о здоровье Лукашенко разъедает систему изнутри»

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  • 29.05.2023, 12:29
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«Закрытость информации о здоровье Лукашенко разъедает систему изнутри»

Шепот за спиной диктатора становится все громче.

- За три дня «работы с документами» тело Лукашенко привели в более менее нормальное состояние, чтобы история с музеем мадам Тюссо не повторилась. Мы же отметим излишнюю «синепалоцентричность» как у тех, кто на режим работает, так и в другом лагере. Вопрос здоровья синепалого важный, но далеко не определяющий в борьбе за власть, - пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

В любом случае подтверждаем тезис о том, что синепалый синегуб стал заложником своего имиджа «живее всех живых». И попытка ему соответствовать лишь ускоряет естественный процесс.

Одновременно закрытость информации о здоровье разъедает систему изнутри. Все громче шепот, как и с кем договариваться на случай «когда точно того». И несмотря на то, что условный Витебск пока побеждает, другие конкуренты тоже не спят в шапку, а в банях ведут все более откровенные разговоры.

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