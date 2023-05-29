Будет ли этот год в Беларуси грибным? 8 29.05.2023, 15:29

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Эксперт рассказал об одном важном признаке.

Белорусы начали делиться фото первых подберезовиков, маслят и подосиновиков уже с середины мая. Это не аномалия, но и не признак, что летом и осенью грибов будет много. Чтобы предположить, каким будет урожай в 2023 году, стоит обратить внимание на другие условия, пишет telegraf.news.

Польский эксперт по грибам Веслав Каминский посоветовал смотреть на уровень грунтовых вод в местности, которой вы живёте. Если весной и на начало лета он был высокий, то есть большая вероятность, что грибов в этом году будет много (при другом важном условии).

На самом деле, для урожая боровиков, подосиновиков и подберезовиков должны сложиться два условия: влажность почвы и теплая температура. Дожди не всегда способствуют росту грибов, так как после них влагой часто пропитывается только верхний слой почвы. В данном случае именно уровень грунтовых вод может держать землю в лесах на необходимом уровне влажности, чтобы грибницы пошли в рост.

В этом году в Беларуси вводы весной было много. Лишь в конце мая на больших реках уровень воды упал ниже опасных отметок. Естественно, что в грунте влаги тоже больше обычного. Но тут все зависит от вашего конкретного местоположения. Определить уровень грунтовых вод проще всего по уровню воды в колодце. Загляните и сравните с прошлым годом.

Что касается температуры, то грибы не любят резких перепадов. Лучше всего они растут при температуре 18—25°. При этом дожди должны быть не заливными, иначе грибы не пойдут.

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