Почему Путину не стоит радоваться победе Эрдогана 3 Андрей Окунь

29.05.2023, 16:18

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Фото: Reuters

Большая политика — это не про дружбу, а про хитрость.

Эрдоган победил на выборах президента Турции. Теперь он еще как минимум пять лет останется во главы страны. Российские провластные персоны уже вовсю ликуют, радуясь победе Эрдогана так, словно, он наш близкий друг и союзник. Все куда-то звонят, празднуют, выпивают, но на месте пропагандистов я бы попридержал эмоции. Все-таки большая политика — это не про дружбу, а про хитрость и расширение собственного влияния. И как раз в последнем Эрдоган значительно преуспел за минувший год, более не нуждаясь в дружбе с президентом России.

Достаточно вспомнить сентябрьский саммит в Самарканде, на котором Путина обделяли вниманием и на всех неформальных встречах принимали как личность второго эшелона. Даже за общим столом его посадили в стороне на низкий диван рядом с Лукашенко, пока Эрдоган, возвышаясь на высоком стуле, ловил на себе восторженные взгляды.

Или встреча двух президентов 20 июля прошлого года в Тегеране. Путин тогда неловко стоял в одиночестве перед камерами, переминаясь с ноги на ногу в ожидании своего коллеги. Эрдоган в тот день демонстративно опоздал на 50 секунд.

Было и категоричное заявление Эрдогана по поводу украинских территорий. «Захваченные земли будут возвращены Украине!" - говорил турецкий президент в интервью американскому каналу PBS. Он также отметил, что призывал Путина, «вернуть Крым законным владельцам». Так что не стоит искать повод для радости там, где его нет.

Андрей Окунь, Telegram

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