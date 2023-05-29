Украинская Рада проголосовала за санкции против Ирана на 50 лет 1 29.05.2023, 16:27

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Постановление поддержали более 300 народных депутатов.

Верховная Рада Украины приняла постановление №9333 «Об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 мая 2023 г. «О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в Исламскую Республику Иран». Документ поддержали 328 народных депутатов, сообщил парламентарий из «Голоса» Ярослав Железняк, пишет «Зеркало недели. Украина».

Вместе с принятием постановления вступил в силу и указ президента Украины Владимира Зеленского об утверждении решения СНБО о санкциях. Сами же ограничения будут действовать следующие 50 лет и включают:

полный запрет торговых операций с Ираном;

остановка транзита ресурсов, полетов и перевозок между Ираном по территории Украины;

предотвращение выведения капиталов резидентами Ирана за границу;

запрещение передачи резидентам Ирана технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

запрет осуществлять инвестиции в Исламскую республику Иран.

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