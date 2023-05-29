Volkswagen Beetle превратили в полноценный пикап 3 29.05.2023, 17:47

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Но немецкий концерн не имеет никакого отношения к этому автомобилю.

В модельной линейке Volkswagen было несколько пикапов, включая грузовую версию оригинального VW Rabbit и Transporter третьего поколения (Type 2). К ним бы мог присоединиться этот грузовичок Volkswagen Beetle, построенный специалистами британской мастерской Fab lab, пишет «Автоцентр».

По словам владельца ателье и уникального пикапа, он собран из двух автомобилей: универсала BMW E46 и Beetle. На первом он разбил переднюю подвеску, а у «Жука» жены «сварил» двигатель из-за плохого термостата. Часть деталей заимствовали у Ford F-150, Peugeot 206 и Porsche Cayman. В целом реализация проекта заняла 18 недель.

В качестве основы использовали BMW E46. Его более длинная колесная база больше подошла для пикапа. Beetle мастера Fab lab разрезали пополам, а BMW выпотрошили, оставив шасси и приборную панель. У пикапа приборка баварского универсала соседствует с рулевым колесом от «Жука». И нужно сказать, очень гармонично.

Кузов пикапа-франкенштейна вдохновлен культовым Ford F-150. Задние фонари ему достались от F-150 десятого поколения, а задние крылья немного напоминают F-150 Styleside. Крыша с панорамным люком заимствована у Peugeot 206. Нижняя часть переднего бампера — у Porsche Cayman S 2014 года.

Beetle Pickup Truck активно колесит по дорогам Великобритании. По словам владельца, он каждый день использует пикап для перевозки вещей и несколько раз ездил на нем из Англии в Уэльс и Шотландию.