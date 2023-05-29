Китай открестился от требования оставить РФ оккупированные территории 5 29.05.2023, 18:31

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В китайском МИДе опровергли утверждение газеты The Wall Street Journal.

В Китае заявили, что не предлагали оставить за Россией захваченные украинские территории. В МИДе опровергли утверждение газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Ранее американское издание утверждало, что китайский посланник Ли Хуэй во время европейского турне выдвинул европейским чиновникам жесткие требования: Россия должна сохранить за собой оккупированные территории в результате мирного урегулирования войны в Украине.

«Министр иностранных дел Украины публично заявил, что он установил контакты со всеми сторонами, и ни одна из них не указывала на то, что спецпредставитель Ли Хуэй делал заявления, о которых сообщает Wall Street Journal», — заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин (цитата по CNN).

В ведомстве также сообщили, что Хуэй подробно изложил европейским чиновникам позицию Китая и «укрепил международный консенсус» во время встречи со сторонами по отношению к войне в Украине.

Китайский посланник посетил Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель. Дипломат и бывший посол в Москве призвал как можно скорее закончить российско-украинский конфликт и не допустить его разрастания. Однако в странах ЕС идеи Хуэйа встретили без энтузиазма, говорили источники WSJ. «Мы объяснили, что заморозка конфликта не в интересах мирового сообщества, если только не состоится вывод российских войск [из Украины]», — сказал газете дипломат, который говорил с Ли.

Он добавил, что китайскому посланнику дали понять, что «разделить Европу и Америку невозможно», а европейская поддержка Украины продолжится.

Как объяснили собеседники WSJ, в Китае надеются, что Россия не проиграет войну и ей не придется прибегать к ядерному оружию. В Евросоюзе сомневаются, что Пекин может быть беспристрастным посредником в переговорах, учитывая его тесные связи с Москвой, сказали источники издания. Хотя полностью отвергать мирные инициативы Китая в ЕС пока не готовы.

Ли Хуэй также приезжал в Украину. В Киеве китайскому дипломату заявили, что переговоров с Россией не будет до тех пор, пока российские войска оккупируют украинскую территорию. Спецпредставителю Китая также дали понять, что «территориальных компромиссов не будет», объяснил в интервью «Интерфакс-Украина» глава офиса президента Андрей Ермак.

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