У Сахащика в Праге украли две сумки с личными документами 24 29.05.2023, 19:16

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Валерий Сахащик

Он подозревает КГБ.

Во время визита в Прагу у руководителя Департамента национальной безопасности в составе Объединенного переходного кабинета Валерия Сахащика взломали автомобиль — пропали две сумки с документами. Об этом политик сообщил 29 мая в своем телеграм-канале.

Столицу Чехии Валерий Сахащик посетил на прошлой неделе. Там он встретился с рядом европейских политиков, занимающихся вопросами обороны. Итогом бесед стали заключенные договоренности об обмене информацией в сфере безопасности Беларуси и региона, о сотрудничестве с целью предотвращения военных и гибридных угроз в отношении Беларуси и соседних государств, а также о противодействии попыткам России использовать Беларусь в целях ядерного шантажа.

«Успешность проделанной работы подчеркивает тот факт, что в ходе поездки была взломана машина Валерия Сахащика и украдены две сумки с личными документами. Анализ происшествия, проведенный на месте чешскими специалистами, указывает на работу спецслужб. Очевидно, что КГБ начинает нервничать, а там, где нервы, неизбежно появляются и ошибки», — написал Сахащик в своем телеграм-канале.

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