Ученые рассказали, как правильно пить виски 3.05.2023, 9:02

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И сколько льда можно добавить.

Добавление в виски более 20% воды может устранить его характерный вкус. Об этом сообщает Университет штата Вашингтон.

Авторы выяснили, как добавление воды влияет на летучие соединения в 25 сортах виски, включая бурбон, ржаной виски, ирландский виски, а также односолодовый и купажированный шотландский виски. Некоторые люди любят пить виски со льдом — не только потому, что он охлаждают напиток, но и из-за способности воды подчеркивать вкус.

Элизабет Томасино и ее коллеги провели слепое тестирование с участием экспертов-дегустаторов. Выяснилось, что в случае с чистым виски все участники могут легко отличить его сорта друг от друга. Однако когда доля воды превысила 20%, отличия стерлись — сохранилась лишь разница между американскими бурбонами и прочими видами виски.

Виски состоит из гидрофильных и гидрофобных компонентов. В связи с этим при разных концентрациях воды «наверх» могут выходить разные соединения, связанные со вкусом и ароматом. Например, многие шотландские виски сначала имели дымный, «торфяной» аромат, но по мере разбавления он переходили в более фруктовый. Точно так же американские бурбоны поначалу ассоциировались с ароматами ванили и дуба, но по мере добавления большего количества воды они приобретали больше ароматов кукурузы и зерен, используемых для их приготовления.

В связи с этим авторы считают осмысленным употребление виски с одним большим куском льда, чтобы минимизировать попадание воды в него.

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