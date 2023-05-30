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«Лукашенко умер»: о здоровье диктатора точных сведений нет

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  • 30.05.2023, 9:10
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«Лукашенко умер»: о здоровье диктатора точных сведений нет
Валерий Карбалевич

Как проколы пропаганды подливают масла в огонь при каждом исчезновении узурпатора.

После поездки в Москву 25 мая Александра Лукашенко не показывали в государственных СМИ – и уже 27-го появились слухи о его госпитализации в ЦКБ Москвы.

Нередко бывает так, что Александр Лукашенко «исчезает с радаров» на несколько дней – и появляются слухи о его тяжелой болезни или даже смерти. Как видно по данным сервиса Google Trends, поисковый запрос «Лукашенко умер» был особенно популярен в сентябре–октябре 2004 года, во второй половине 2005-го, в июле 2019-го, в декабре 2020-го и в мае 2023-го.

Сервис Wordstat популярного в Беларуси российского поисковика Яндекс показывает, что к этим двум словам в поисковых запросах часто добавляют «правда ли», а также часто ищут, «что случилось с Лукашенко» и «чем болен Лукашенко».

О здоровье Лукашенко точных сведений нет – разве что что-нибудь он комментирует сам, что-то додумывают на основании фото и видео. Так, свое предпоследнее исчезновение на неделю Лукашенко объяснил аденовирусной инфекцией – и дважды подчеркнул, что «умирать не собирается». О том, почему были перебинтованы руки, не говорил.

После этого Лукашенко исчез еще на три дня, на второй день отсутствия оппозиционер Валерий Цепкало рассказал о госпитализации Лукашенко.

Политолог Валерий Карбалевич прокомментировал ситуацию в эфире «Белсата»: тема здоровья Лукашенко так важна, потому что белорусский политический режим держится на фигуре одного человека, который является главным «стержнем» и «несущей конструкцией». Если с этим одним человеком что-то случится, сразу начнется процесс трансформации персоналистского режима. Поэтому интерес к такой теме естественен, от нее фактически зависит судьба страны.

«Все существующие институты в Беларуси – это декорации, – уверяет Карбалевич. – Реально есть один государственный институт. Это Александр Лукашенко. И если вдруг он исчезает, могут ли декорации стать реальным институтом? Вопрос, на который полноценного ответа нет».

Лукашенко, продолжает политолог, создал режим под самого себя, «как костюм». Заменить его в таком режиме, посадить в такое же кресло другого человека, невозможно. Не обязательно, но чаще всего в персоналистских режимах невозможность главного фигуранта исполнять обязанности вызывает определенный политический кризис.

По мнению Карбалевича, любая последующая власть для получения легитимности будет вынуждена развернуться в сторону либерализации, рыночных реформ и нормализации отношений с Западом.

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