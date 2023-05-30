Положить диктатора на лопатки 1 Артем Черников

30.05.2023, 10:16

7,760

фото: getty images

Польша может диктовать Лукашенко свои условия.

Польша ввела дополнительные санкции из-за приговора Анджею Почобуту, который так называемый Верховный суд диктатора оставил в силе. Есть надежда, что именно польское правительство станет основным лоббистом в возобновлении санкционного давления на режим Лукашенко.

Диктатор сделал огромное количество ошибок. Когда ему нужно было просто сесть и заткнуться, чтобы про него все забыли, он продолжил провокации, а теперь добавил к ним еще и размещение ядерного оружия, что только усугубило ситуацию для него.

Чтобы довести режим до истерического состояния, не нужно собирать никаких советов и консилиумов по введению санкций. Польша делает все четко и в очень короткие сроки. Таким примером было закрытие пограничного пункта пропуска «Бобровники». И здесь совершенно плевать, на какие товары из Беларуси введены санкции, а на какие нет. Если бы по этому примеру последовала и Литва, режим Лукашенко в один момент дал бы заднюю. Наверняка все помнят, как лукашисты согнали людей на митинг против закрытия пограничного пункта. Агония режим в эти моменты — крайне интересный случай: получив по шапке, диктатор резко пересматривает ситуацию, «откуда на Беларусь готовилось нападение». И выясняется, что и врагов у него нет, и никто не нападает.

Теперь решился вопрос о полном закрытии границы для грузового транспорта из Беларуси, что является сильным ударом по диктатору. Во-первых, остатки грузов, которые приносят хоть какие-то деньги, перестанут поступать в карманы Лукашенко. Во-вторых, это наконец усложнит обход санкций, к которым, смотря правде в глаза, они уже адаптировались. Также следует помнить, что и Россия часть груза отправляет через Беларусь, поэтому закрытие границ значительно снизит получение денег на ракеты, которые запускают по жилым домам в Украине.

Конечно, это не приведет к полной остановке транзита. Найдутся маршруты, по которым будут доставлять грузы в Европу. Однако это усложнение логистики, увеличение маршрута, а с ним и подорожание продукции. В этом случае многие европейские любители «санкционки» миллион раз подумают, стоит ли покупать втридорога или лучше попытаться найти аналоги.

Смущает только один момент. Безусловно, Польша борется за своих граждан, освобождение Почобута является хорошим аргументом для усиления санкционного давления на режим. Но в данном случае следует учитывать, что в тюрьмах сейчас сидят тысячи политических заключенных, среди которых герои и лидеры нашей оппозиции. И последние новости ужасают: мы не получаем о них никакой информации, а только слухи. Польша могла бы требовать освобождения всех белорусских политзаключенных. Ведь в данном случае поляки имеют карт-бланш и могут диктовать Лукашенко свои условия.

Поддерживая Украину, нельзя обойти тему Беларуси. Помогая сегодня белорусскому сопротивлению, Запад помогает и украинцам. Уже не обсуждается вопрос о том, что Лукашенко является полным соучастником в этой войне, а дело по вывозу украинских детей сделало диктатора еще и военным преступником, не говоря уже о преступлениях против человечности, которые он совершает с 1996 года. В войне, где происходит противостояние демократии и диктатуры, безусловно победит первая. А чтобы эта победа была во всей Европе, нужно положить на лопатки и Лукашенко, что также ослабит Путина.

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.