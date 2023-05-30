«Нужен полный демонтаж путинского режима» 2 30.05.2023, 14:42

3,536

Как Запад может ответить на имперскую политику Кремля в Центральной Европе?

В Варшаве прошел круглый стол, организованный Форумом Свободной России. Название дискуссии — «Центральная Европа в идеологии Кремля».

В мероприятии, как сообщает корреспондент сайта Charter97.org, приняли участие российский оппозиционный политик и великий шахматист Гарри Каспаров, украинский журналист Евгений Киселев, польский историк Марек Менкищак, российский адвокат Николай Полозов, проживающий в Украине экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев и другие. Медиатором выступил российский журналист Александр Морозов.

Российский адвокат Николай Полозов обратил внимание на глубокие корни экспансионистской политики Кремля по отношению к Центральной Европы:

— История демократической России — очень короткая. Практика показала, что демократия и имперскость в этой стране вместе не уживаются. Империя вынуждена поддерживать свою жизнеспособность средствами репрессивного аппарата, распространяя его на захваченные территории и народы, которые вовлечены.

После распада СССР на Западе была иллюзия, что буферный внеблоковый статус Украины и Беларуси позволит нормализовать обстановку. Здесь, в Европе, «можем строить демократию», а в других странах посмотрим. Со временем как-то наладится. Не наладилось. Практика показала, что этот российский дипстейт внутри истеблишмента, он все равно является носителем имперской идеи. При благоприятной обстановке эти идеи пускают корни и дают плоды, которые мы сегодня видим.

Польский историк Марек Менкищак рассказал о главных методах, к которым прибегает Кремль для влияния на регион:

— Во-первых, что касается Центральной Европы, то она в стратегии внешней российской политики в течение последних минимум 20-ти лет была частью плана, который состоял из трех элементов.

Во-первых, возврат к стратегическому контролю России над условным постсоветским пространством. Здесь абсолютно главной всегда была Украина. Украина — центр российской политики по отношению к этому пространству. Кремль отдавал себе отчет, что без контроля Украины любая конструкция, которая касается политики России, будет висеть в воздухе.

Во-вторых, Центральная Европа — это попытка создания буферной зоны безопасности с минимализацией или полным исключением присутствия союзных сил, недопущением развития военной инфраструктуры и сохранением рычагов экономического влияние.

Что касается третьего важного элемента, то это выталкивание США из Европы. Особенно в плане военного присутствия.

Марек Менкищак считает, что Запад должен жестко реагировать на вызовы Кремля:

— Целью политики Запада должна быть смена режима в РФ. Создание предпосылок к этому.

Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев обратил внимание, что в антипутинской коалиции есть слабые звенья:

— Некоторые страны Западной Европы делают ставку на переговоры с Москвой и инерционный сценарий деэскалации, при котором сохранится путинский режим. Нас, страны Восточной Европы — Украину, Польшу — это не устраивает. Нам нужен полный демонтаж путинского режима.

Российский оппозиционер Гарри Каспаров в своем выступлении обратил внимание на истоки имперской политики Кремля:

— Нынешняя российская элита, мне кажется, стала заложником исторической лжи, мифологии, которая доминировала в Советском Союзе, тех учебниках, на которых я учился. И надо признать, что эта ложь, к сожалению, иногда даже проявлялась в западных учебниках.

Посмотрим на отношение ко Второй мировой войне, которую в Советском Союзе называли «Великой Отечественной войной». Очень важно, что Советский Союз всегда игнорировал тот факт, что Сталин был таким же зачинщиком войны, как и Гитлер.

Увы, Запад смирился с этой оценкой. Война началась 1 сентября 1939-го года, а не 22 июня 1941-го. И Сталин, и Гитлер были агрессорами, Сталин позже напал на Польшу, но от этого смысл, естественно, не меняется. Вот эта попытка вывести Советский Союз из категории стран, виновных в развязывании войны, в категорию союзников и, соответственно, прощение за все те преступления, которые сталинский режим творил на территории Восточной Европы, де-факто оккупацию всей Восточной Европы на протяжении четырех десятков лет, это во многом и создало фон, на котором вырос русский реваншизм.

Понять психологию российской элиты, по словам Каспарова, можно по оценке событий Второй мировой войны:

— Если для Европы оценка выражается словами «никогда больше», то в России это слова «можем повторить». Вообще, что повторить? Более того, исторические мифы, которые складывались, имели, как мы знаем, очень опасную силу захвата сознания людей и, соответственно, диктовали им поведение, которое базируется на абсолютно неправильной оценке прошлого. Понятно, что во времена Советского Союза роль ленд-лиза и союзников занижалась.

Сегодня у меня ощущение, что большинство даже образованных граждан России точно не уверены, кто воевал во Второй мировой войне. Никто не проводил такого опроса, но есть у меня подозрение, что люди не поверят вообще, что США и Англия были союзниками СССР. Более того, этот миф создал абсолютно превратное представление о военной мощи Советского Союза.

Даже на Западе сегодня многие не понимают, что без американской помощи, фактически без наличия второго фронта, потому что значительное силы Третьего рейха сковывались именно там, без ленд-лиза, без того невероятного объема помощи, Советский Союз не выстоял бы в войне.

Сталинградская битва — результат невероятного оснащения Красной армии за счет американских поставок. 27 тысяч автомобилей, которые позволили быстро перебросить армию. Непонимание того, как вообще проходила война, соотношение сил, создало в мире иллюзию. Но интересно, что эта иллюзия работала в две стороны. Вот этот миф о «второй армии в мире»… Я не знаю, откуда он взялся. А китайцев кто-нибудь спрашивал, что они думают про «вторую армию в мире»? Думаю, что такая же ситуация с турецкой армией, пакистанской, не говоря уже об индийской.

Но этот миф, о том, что советская армия, Красная армия, она имеет неоспоримое преимущество перед любым противником на поле боя, за исключением, может, американцев, с которыми СССР никогда не сталкивался в открытом противостоянии, он, мне кажется, повлиял на принятие решений как в России, так и на Западе.

Российский оппозиционер не видит предпосылок к тому, чтобы Запад отходил от этих мифов:

— Наглость Путина в решении «украинского вопроса» и решение о полномасштабной агрессии в феврале прошлого года, базировалось на его убеждении, что это может сойти ему с рук.

Скажу вам честно, вот случилось бы то, чего все ждали в Европе, в Америке — путинские войска захватили бы Киев. Зеленский бы принял предложение Байдена и уехал бы, в Киев вошли русские танки, появилось бы правительство Медведчука или Януковича. Будем честны перед собой, я об этом говорю на всех конференциях, сегодня те же западные правительства, которые помогают Украине, начали бы переговоры с марионеточным путинским правительством. «Ну, что делать? Мы прагматики».

Да, конечно, они протестовали бы, но ничего реально бы не случилось. Да, может быть, они бы пытались спасти некоторые неоккупированные части Украины, но они полностью играли бы по путинским правилам.

Мир спас героизм украинцев и лидерство Зеленского. Никаких реальных действий для того, чтобы предотвратить эту трагедию, Запад не предпринял. И вот поэтому, делая прогноз на будущее, надо понимать, что сейчас настало время, когда коллективный Запад, в первую очередь — это все, что находится западнее Польши и, естественно, через Атлантику, должен наконец извлечь эти уроки и выступить с какой-то концепцией.

Любой вариант окончания этой войны без полного освобождения украинских территорий, Севастополя включительно, репараций за эту агрессию и привлечения к ответственности военных преступников, является поражением свободного мира. Здесь не существует никаких промежуточных стадий.

Вторая мировая война не закончилась за столом переговоров. Гражданская война в США тоже не закончилась за столом переговоров, потому что на кону стояли принципы.

Дальше мы подходим к вопросу, который является центральным на нашем обсуждении: а возможна ли вообще трансформация Российской империи в государство, которое может сосуществовать в мире со своими соседями и быть полноценным партнером в мире двадцать первого века? На этот вопрос четкого ответа, кстати, нет. Возможны разные сценарии. Но для того, чтобы такой шанс появился, необходима последовательная позиция Запада, в которой было бы четко зафиксировано, что никаких нормальных отношений с «Россией будущего» не может быть, пока не выполнены условия украинской победы: освобождение всех территорий, репарации, привлечение военных преступников. И только в этом случае можно говорить о снятии санкций и начале выстраивания новых отношений.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».