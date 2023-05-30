Авария в центре Минска: разбитое такси и легковушка на тротуаре 3 30.05.2023, 15:32

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Есть пострадавшие.

В Минске на перекрестке улиц Немиги и Городского Вала случилось ДТП с участием автомобиля такси и легкового Peugeot. На месте работают медики и ГАИ, движение затруднено, пишет «Онлайнер».

Судя по всему, такси врезалось в бок Peugeot. На видео с места происшествия можно заметить большое количество обломков на проезжей части, Визуально такси выглядит гораздо более поврежденным, чем Peugeot, который от удара оказался на тротуаре.

Как сообщают очевидцы, «на заднем сиденье Peugeot находились двое детей. В аварии пострадала девушка — она ехала на велосипеде, и ее задел один из автомобилей после столкновения. Сначала ей оказывали помощь прохожие, а затем приехали медики. Автомобилистка, управлявшая Peugeot, сразу выбежала из машины, чтобы проверить, как там дети. Водитель такси, похоже, сам не мог выбраться поначалу, люди помогали открывать двери».

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