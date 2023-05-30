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Сайт первой в Беларуси интернет-аптеки только запустился, как уже «временно не работает»

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  • 30.05.2023, 17:29
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Сайт первой в Беларуси интернет-аптеки только запустился, как уже «временно не работает»

Сайт недоступен как из Беларуси, так и из-за рубежа.

В Беларуси 30 мая объявили о запуске первой в стране интернет-аптеки. Утром сайт все еще открывался, но позже перестал работать, пишет zerkalo.io.

По состоянию на 17.00 30 мая на главной странице первой интернет-аптеки отображается надпись:

«Сайт временно не работает по техническим причинам».

Сайт недоступен как из Беларуси, так и из-за рубежа. В пресс-службе «Белфармации» пока никак не прокомментировали заминку.

Напомним, лицензию №1 на розничную продажу лекарств дистанционным способом получило РУП «Белфармация».

Интернет-аптека запустилась на сайте pharmamall.by. В ней только безрецептурные лекарства — другие запрещено продавать дистанционно. Также в каталоге есть косметика, средства гигиены и ухода за полостью рта, солнцезащитные средства, товары для детей, питание, медицинские изделия и техника.

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