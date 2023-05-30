В России взлетели цены на гробы 5 30.05.2023, 17:48

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Подорожали и ритуальные услуги.

Война в Украине и санкции за нее спровоцировали рост цен на гробы и ритуальные услуги в России, пишет The Moscow Times.

Согласно данным Росстата, с января 2022 года изготовление гроба подорожало на 52%, до 6729,69 российских руб., рытье могилы — на 13%, до 8765 российских руб., а кремация — на 36%, до 28,7 тыс. российских руб.

Подорожание крестов, оградок и гробов связано с ростом цен на сырье — металл и дерево, пояснила «Российской газете» гендиректор «Похоронного дома № 1» Елена Эльсалиева. По ее словам, доска и металл поднялись в цене в 2–2,5 раза, в том числе из-за того, что раньше часть материалов закупалась в Украине.

Однако в последнее время сырье дешевеет, отмечает вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев (СПОК) Владимир Родькин. Несмотря на это, конечное изделие может и не подешеветь, так как есть и другие факторы — логистика и рост зарплат, добавляет он. В частности, большой объем комплектующих и материалов идет из Китая, доставка из которого сильно подорожала.

С начала пандемии стоимость похорон выросла примерно на 30% — до 120 российского тыс. за погребение на кладбище и до 50 тыс. за кремацию, говорит Родькин, уточняя, что все зависит от региона и пожеланий родственников. Цены на гробы варьируются от 4 тыс. до бесконечности, а на Крайнем Севере значительно дороже обходится рытье могил, отметил представитель СПОК.

По его словам, на фоне роста цен россияне начали экономить на похоронах близких. Так, к примеру, большинство предпочитает ставить деревянный крест вместо каменного памятника, который стоит без установки от 30 до 100 тыс. российских руб. В результате объем российского рынка ритуальных услуг за 2022 год вырос всего на 5%, что ниже инфляции, подчеркивает Эльсалиева. При этом минимальный похоронный бюджет в Москве и Подмосковье составляет около 100 тыс. российских руб.

В то же время вырос спрос на кремацию — в Москве и Санкт-Петербурге она занимает до 70–72% от общего числа погребений, говорил глава ГК Ritual.ru Олег Шелягов. По его словам, поскольку кремация в Москве стоит в среднем 130–150 тыс. российских руб., появилась услуга «фальшкремация».

«Вы приходите в прощальный зал, прощаетесь с родственником, и дальше гроб с телом погружается условно вниз на лифте или уходит в стену, тело увозится на кремацию в другой город, а через какое-то время вам просто выдают урну с прахом и соответствующие документы», — объяснял Шелягов.

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