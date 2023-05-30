«Вырвала карту побыта из рук и положила на сканер» 6 30.05.2023, 18:18

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Белорусы удивлены проверкой иностранных ВНЖ на границе.

Белорусы в соцсетях и чатах пишут о том, что на границе с Литвой и Польшей периодически сканируют виды на жительство в других странах. Касается это тех, кто едет в Беларусь. Причем раньше с подобным, судя по всему, сталкивались редко. «Зеркало» узнало у читателей подробности и позвонили в Госпогранкомитет с вопросом о нововведении.

«Никто не объяснил, для чего понадобился ВНЖ»

Наша читательница Александра живет в Польше более пяти лет, но регулярно бывает дома. В последний раз ехала в Беларусь в конце апреля и тогда же столкнулась с нововведением от отечественных пограничников.

— Раньше про ВНЖ никогда не спрашивали. Иногда уточняли, почему нет печатей в паспорте (их в паспорт не ставят, если есть вид на жительство). Но ни разу не просили показать его, — отмечает собеседница. — А сейчас не только посмотрели, но еще и отсканировали. Отдельного допроса не было, просто стандартные вопросы от пограничников: чем занимаюсь в Польше, с какой целью еду в Беларусь, на сколько.

Похожую историю рассказывает и Виктор. Около трех лет назад молодой человек оформил постоянное проживание за пределами Беларуси и с тех пор живет в Польше. Рассказывает, что всегда пересекал границу спокойно и никого не интересовал его ВНЖ, но в начале мая ситуация изменилась:

— На паспортном контроле со стороны Беларуси строго попросили показать «карту побыта» (ВНЖ в Польше. — Прим. ред.). Я начал показывать из своих рук, но работница паспортного контроля резко вырвала ее и положила на сканер. После этого ВНЖ мне вернули и позвали следующего. Но мне так никто и не объяснил, для чего им понадобился документ. На вопрос зачем ответили молчанием.

При этом, как уточняет Виктор, повышенного интереса на границе к нему не было, на допрос его не отводили.

— Сейчас нахожусь в Польше и совсем не понимаю, что они будут делать с этой информацией, — говорит он. — Утешаю себя тем, что государство официально разрешило мне постоянно проживать вне Беларуси. Надеюсь, эта процедура с ВНЖ никак на меня не повлияет.

В начале мая в Беларусь из Польши ехала и наша читательница Каролина. Как и для остальных собеседников, поездки туда-обратно для девушки привычные, и поэтому поведение пограничницы ее удивило.

— Впервые за все годы моих поездок она внимательно перелистала паспорт, просмотрела визы. Не увидев действующей, уточнила: «Есть „карта побыта“?» Я ответила утвердительно, — вспоминает Каролина. — Она: «А можно взглянуть?» Я без задней мысли даю ВНЖ. Она его на сканер. Я спросила, для чего это. На что мне ответили: «Не волнуйтесь, такой сейчас порядок». Дальше не уточняла, чтобы не задерживать очередь и не иметь проблем.

Дополнительных вопросов к читательнице не было тоже, на допросы ее не вызывали. Но девушка отмечает, что в протестах не участвовала.

А вот у мужа нашей читательницы Инги, который на прошлой неделе ехал в Беларусь из Польши, местный ВНЖ не просили и не сканировали. Зато задавали очень много вопросов.

— Его допрашивали минут 30−40. Мол, почему уехал, навсегда ли, планирует ли возвращаться. Почему приехал и почему за последний год не приезжал? — вспоминает собеседница. — Спрашивали, кем работает и кем работают родственники, когда был в Украине последний раз. Пограничник несколько раз выходил с телефоном и паспортом, чтобы посоветоваться с кем-то. На допрос в отдельное помещение мужа не отводили, просто была долгая «беседа» в сторонке. Проверяли телефон, все мессенджеры, аккаунты, фотографии.

При этом некоторые обладатели ВНЖ других стран Евросоюза с подобным сталкивались и раньше. Например, наша читательница Екатерина уже много лет живет в одной из Скандинавских стран и периодически ездит в Беларусь.

— По поводу сканирования ВНЖ при пересечении границы. Это наблюдается последние два года, не только сейчас. Где-то после выборов это стало обычным явлением, — рассказала она о своем опыте. — Причем в моем случае ВНЖ просили каждый раз. Хотя я не участвовала в протестах и не привлекалась, так как находилась не в Беларуси.

Что говорят в Госпогранкомитете?

С вопросом о том, почему на границе стали проверять и сканировать иностранные виды на жительство, наша журналистка позвонила на горячую линию ГПК как обычная гражданка. Но вот четкого ответа так и не получила.

— Подскажите, пожалуйста, подруга недавно ехала в Беларусь из Польши, говорит, на границе теперь сканируют «карту побыта». Но раньше такого никогда не было. Хотела узнать, для чего это?

— Что «для чего»? Этот номер телефона — горячая линия по вопросам, какие необходимы документы для пересечения государственной границы. У вас есть этот вопрос?

— Так у меня вопрос в целом о пересечении границы. Никогда не просили посмотреть ВНЖ, а теперь просят. И непонятно, куда идут данные. Вот я и хотела уточнить.

— Это не вопрос по пересечению границы. Это совершенно другой вопрос. «Какие документы необходимы для пересечения границы?» — вам такой вопрос интересен?

— Мне интересно, почему вдруг сейчас стали просить документ другой страны. И можно ли его не показывать.

— Вы гражданка какой страны?

— Беларуси.

— Вы пересекаете [границу] по паспорту Республики Беларусь. Пожалуйста.

— Но зачем тогда просят ВНЖ другой страны и сканируют его?

— Я не знаю, где, кто и что у вас там просит.

— Мне рассказывали, что на границе сканировали «карту побыта».

— Я вам отвечаю на вопрос, какой документ необходим для пересечения государственной границы: паспорт.

— Это я понимаю. Но я спрашивала, почему смотрят ВНЖ? Мне не очень хочется, чтобы мой документ сканировали непонятно для чего.

— Если у вас есть какие-то другие вопросы, можете обратиться в погранслужбу через сайт.

— А просто так сейчас вы ответить не можете?

— Нет, это горячая линия по вопросам пересечения, какие для этого необходимы документы.

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