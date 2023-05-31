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Взрыв был слышен за несколько километров: беспилотники подожгли Афипский НПЗ на Кубани

  • 31.05.2023, 7:37
  • 2,400
Взрыв был слышен за несколько километров: беспилотники подожгли Афипский НПЗ на Кубани

Завод был окутан пламенем и дымом.

В ночь на 31 мая в Краснодарском крае РФ загорелся Афипский нефтеперерабатывающий завод. Как пишут российские пропагандистские СМИ, его атаковали беспилотники, передает «Главред».

Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram, загорелась одна из установок по перегонке мазута.

«Предварительная причина - прилет БПЛА. На месте работают пожарные расчеты предприятия, МЧС и экстренные службы, чтобы максимально быстро ликвидировать огонь», - говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала SHOT, атака беспилотников произошла около трех часов ночи.

«Завод был окутан пламенем и дымом. Мощный взрыв был слышен за несколько километров», – отмечают на канале.

Также было опубликовано видео, на котором вероятно зафиксирован «прилет» БПЛА по заводу.

На месте работали экстренные службы. По предварительным данным, никто не пострадал.

Около 4:40 российский губернатор сообщил, что пожар на НПЗ полностью ликвидирован.

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