В Перми экстренно посадили самолет из-за двух белорусок 31.05.2023, 21:26

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Самолет выполнял рейс Сургут – Москва.

Стало известно, что из-за двух белорусок, которые употребляли наркотики, в Перми экстренно посадили самолет Сургут — Москва, передает пресс-служба пермского линейного отдела МВД России на транспорте.

В сообщении говорится, что самолет авиакомпании UTair, который выполнял рейс Сургут — Москва, совершил экстренную посадку в Перми 22 мая 2023 года по причине плохого самочувствия пассажира. Выяснилось, что с самолета сняли двух белорусок 1993 и 2000 года рождения. Отмечается, что одна из девушек была в тяжелом состоянии, ее доставили в наркодиспансер Перми.

Позднее стало известно, что во время полета 23-летняя белоруска потеряла сознание из-за приема сильнодействующего синтетического вещества. Следы этого же препарата обнаружили в крови ее 30-летней подруги. Кроме того, сотрудники полиции в ручной клади одной из девушек нашли две бутылочки с прозрачной жидкостью, где было запрещенное вещество.

Отмечается, что белорусок привлекли к административной ответственности и за употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначений врача. По данный ведомства, 23-летней гражданке Беларуси назначили арест на 5 суток, а ее 30-летнюю подругу оштрафовали на 4 тысячи российских рублей, это 146 белорусских. Решение вынес Пермский районный суд.

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