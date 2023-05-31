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Один из самых перспективных белорусских гандболистов будет выступать в Польше

  • 31.05.2023, 22:12
Один из самых перспективных белорусских гандболистов будет выступать в Польше
Кирилл Самойло

Кирилл Самойло из минского СКА переходит в польскую «Вислу».

Кирилл Самойло, левый полусредний, из минского СКА переходит в польскую «Вислу». 21-летний белорус подписал с клубом из Плоцка контракт на четыре года, пишет «Белсат».

Во второй команде чемпионата Польши Кирилла Самойло видят как основного игрока. В этом сезоне «Висла» навязала борьбу за чемпионство команде «Кельце», но все же уступила этому клубу другого белоруса – Артема Королька. Последний – настоящая звезда европейского гандбола и лидер «Кельце». Зимой Королёк собирался переходить в «Барселону», но в Испании включили режим экономии и отказались от этого трансфера. А «Кельце» не только стал чемпионом Польши, но и смог найти нового спонсора. Сейчас руководство клуба пытается сохранить Королька. А это значит, что в чемпионате Польши мы сможем увидеть битву двух белорусов: Королёк против Самойло.

Отметим, что оба игрока не поддерживают режим Лукашенко. Королек открыто выступал на стороне белорусского народа, а Самойло отказался подписать провластное письмо, подписанное большинством игроков СКА. В итоге в ноябре 2021 года в самый разгар сезона парня обули в сапоги и отправили в армию. Правда, через пару месяцев вернули обратно.

В этом сезоне СКА выиграл Кубок Беларуси и занял второе место в чемпионате страны. Самойло – второй белорусский игрок, который в следующем сезоне будет выступать за границей. До этого контракт с румынским клубом «Констанция» подписал Николай Алёхин из «Мешков Брест».

Отметим, что с весны 2021 года белорусские команды, как клубные, так и сборные, не могут выступать на международной арене. Под санкции они попали вместе с россиянами, так как руководство Беларуси поддержало российское вторжение России в Украину.

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