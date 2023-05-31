Польские власти опровергли слухи о закрытии программы Калиновского для белорусских студентов 2 31.05.2023, 22:30

Стипендиальный проект продлен минимум до конца 2025 года.

Среди белорусских студентов, обучающихся в Польше, стали ходить слухи о скором закрытии программы Калиновского. Министерство образования и науки в комментарии «Белсату» эту информацию опровергло и заверило: стипендиальный проект продлен минимум до конца 2025 года.

Слухи о закрытии программы имени Кастуся Калиновского появились в связи с задержками стипендий в январе и феврале, о чем писали СМИ.

Образовательный проект финансирует польское государство. Но правительство не планирует закрывать программу, заявила пресс-секретарь Министерства образования и науки Польши Адрианна Цалус-Поляк – финансирование уже обеспечено до конца 2025 года:

«23 декабря 2022 года министр образования и науки поручил Варшавскому университету реализовать вышеупомянутую программу до 31 декабря 2025 года и обеспечил финансирование этой цели. До сих пор поручения о реализации охватывали один календарный год, причем ежегодно одобрялось отдельное соглашение».

При этом в текущем году закончится трехлетняя специальная программа инициативы «Солидарные с Беларусью». Деньги на нее потратили из резервов польского бюджета.

«О продолжении этой программы можно будет говорить только после того, как Министерство иностранных дел объявит конкурс заявок на следующий трехлетний период финансирования», – сообщила Цалус-Поляк.

Программа государственных стипендий имени Кастуся Калиновского рассчитана на белорусов, которые были репрессированы или из-за политических взглядов не могут получить высшее образование на родине. Программа позволяет бесплатно обучаться в различных вузах по всей Польше. Стипендия составляет от 1250 до 2400 злотых (в пересчете это примерно от 860 до 1660 рублей). В этом году документы на новый учебный год принимали до 15 мая.

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