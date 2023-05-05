«Оказалось, в кафе он ходил один, чтобы на меня не тратиться» 17 5.05.2023, 8:11

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фото: pixabay

Истории из жизни о счете на первом свидании и не только.

Делить ли счет на первом свидании? Или норма, что мужчина платит за двоих? Уместно ли обсудить заранее, «за чей счет банкет», даже если это только кофе с пирожным? Myfin.by узнал мнения белорусок на этот счет и попросили их поделиться интересными историями из жизни.

Оксана:

– За последние несколько лет я сходила более чем на 100 свиданий. За это время только один мужчина попросил разделить счет – думаю, потому что было невооруженным взглядом видно наше несовпадение. К слову, это были всего лишь кофе и салат.

Несколько раз мужчины старательно избегали любой возможности зайти в кафе. Один случай был смешным до нелепости – гуляли в парке, и начался дождь, мы зашли на террасу кафе, но кофе он так и не предложил. Просто постояли.

Однажды мужчина назначил свидание в хорошем ресторане днем, то есть во время обеденного перерыва. Я приехала с работы, он уже сидел за столиком. Подошла официантка, и он сразу сказал: «Нам только кофе». Я сказала: «Вообще-то нет. Я хочу есть». На его удивленный взгляд я спросила: «Или я в свой обеденный перерыв должна была приехать в ресторан, предварительно пообедав?». Тут вопрос даже не в том, кто платит, а в том, что он уже сам все решил, не спросив меня.

Елена:

– Я считаю, что угощать должен мужчина. Знаю про стереотипы и все такое. Но при знакомстве и в начале отношений каждый показывает себя с наилучшей стороны, то есть демонстрирует свой максимум. Ну а когда еще?

И если разделить счет – это его максимум, то как разделить с ним еще один вечер, или месяц, или жизнь? Если он не способен покормить даму обедом, то на что он тогда вообще способен? И это не только в буквальном, но и в философском смысле.

Светлана:

– Я всегда заказываю что-то, что точно сама смогу оплатить в случае чего. Но случаи раздельной оплаты бывали. Давно ухаживающий парень пригласил в кафе, мы поели, и я поняла, что он даже не предполагал за меня платить. Конечно, заплатила сама, но больше не ходила с ним никуда – не потому, что не платил, а просто неинтересно стало.

Наверно, в какой-то момент я разбаловалась, но сейчас думаю, что мой мужчина – это такой, который оплатит, а не станет высчитывать до копейки с калькулятором.

А еще важно, чтобы предпочтения в еде совпадали. Был у меня ухажер-вегетарианец, стремящийся к сыроедению и отказу от пищи. И когда я голодная после работы пошла с ним на встречу, а он просто по парку меня водил и не подумал даже покормить – это был провал!

А еще в Индии меня повел парень – религиозный вегетарианец показывать город, и мы сели есть какой-то веганский кебаб, а напротив шаурма красовалась. Я мечтала вернуться в Беларусь и съесть стейк и шаурму разом:)

Вероника:

– Я считаю, что нет ничего зазорного, если женщина оплачивает счет. Когда мы начали встречаться с моим мужем, я уже работала, а он был студентом, и первое время я платила за двоих за наши счета в кафе.

Когда-то в студенчестве у меня был очень богатый ухажер, он даже делал мне предложение. Он захотел познакомиться с моими подругами и пригласил нас вшестером в очень дорогой ресторан. Мы пришли, кавалер сказал: «Заказывайте все, что нравится». Мы сидели уже часа 2, и тут мой ухажер говорит: «Мне нужно срочно по делу отъехать, скоро вернусь». А заказано всего было долларов на 500. До этого я всегда старалась брать деньги на любые свидания, чтобы в случае чего расплатиться. А тут я понимаю: даже если достану свою стипендию и зарплату, этой суммы не хватит. И мы уже с девочками стали прикидывать, кто сколько может дать, чтобы покрыть эту сумму. Благо часа через полтора кавалер вернулся, все прошло хорошо, но стрессанула я тогда максимально.

Юлия:

– До брака с моим нынешним мужем, когда я бегала на встречи, если мне парень не подходил, я настаивала на том, чтобы самостоятельно оплатить кофе или еду. А если нравился, то позволяла сделать это за себя.

К слову, будущий муж на первую встречу (и это было еще не свидание!), чтобы познакомиться, пригласил меня на концерт и сам оплатил мой билет, хотя мы до этого общались только в мессенджерах.

Екатерина:

– Если тебя пригласили не на деловую встречу, не в клуб по интересам, не в поход, а на свидание, то тот, кто пригласил, должен о тебе позаботиться. Свидание – это просьба уделить драгоценное время своей жизни другому человеку. Свидание – это возможность показать свою заинтересованность другому человеку. А как ее показать? Позаботившись. Иначе это что угодно, но не свидание.

Ольга:

– Была ситуация: мужчина пригласил на ужин, я за рулем. Ресторан недешевый, ужинаем, и он раз за разом заказывает себе дорогущее спиртное и уже хорошо подвыпил. Я напряглась: за свой ужин я-то могу заплатить, а за его напитки – не уверена. Потом он каким-то друзьям передает за стол бутылку чего-то недешевого. Тут я и решила, что это развод, думаю: «Сейчас смоется, придется платить». Напряженно пытаюсь посчитать, сколько именно и достаточно ли у меня денег.

Все оказалось проще: у него был открытый счет в этом заведении. Но пока все выяснилось, впечатление было подпорчено.

Ксения:

– Обычно на первых свиданиях я заказывала что-то из серии «пирожное и чай» и всегда брала деньги на это. Но, спасибо парням, платить не пришлось. Правда, были те, которые осознанно проходили мимо кафе, отворачиваясь и не предлагая зайти. С одним я, молодая-зеленая, встречалась два года. Потом оказалось, что в кафе он ходил один, чтобы на меня не тратиться.

Еще с ним же ужасную ситуацию вспомнила. На Новый год он меня позвал в кафе – в первый раз за все время, до этого по кафе мы не ходили. Приходим. Кроме нас, там были трое его подчиненных (ребята с небольшой зарплатой). Цены в кафе высокие, но и еды много. Закончился вечер, приносят счет, а он даже не прикасается к нему. Проходит время, ребята между собой переглянулись и предложили ему заплатить за него и за меня. Он тут же радостно согласился. Стыдно было ужасно!

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