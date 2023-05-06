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Арина Соболенко обыграла первую ракетку мира в финале турнира в Мадриде

  • 6.05.2023, 22:40
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Арина Соболенко обыграла первую ракетку мира в финале турнира в Мадриде

Белорусская теннисистка заработала призовой чек в размере 1 105 265 евро.

В финальном матче турнира ВТА в Мадриде белорусская теннисистка Арина Соболенко (N 2 ВТА) взяла верх над первой ракеткой мира Игой Швентек из Польши со счетом 6:3, 3:6, 6:3, сообщает «Прессбол».

Матч длился 2 часа 25 минут. За победу в решающем матче «тысячника» белоруске положены 1000 рейтинговых очков и 1 105 265 евро призовых.

Это третий титул белоруски в сезоне после Аделаиды и Мельбурна. Ранее она выигрывала турнир в Мадриде в 2021 году. 

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