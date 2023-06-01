Три украинских генерала готовы нанести поражение РФ

Три украинских генерала готовы нанести поражение РФ1
- 1.06.2023, 8:35
- 5,278
В российском военном руководстве началась паника перед контрнаступлением ВСУ.
В России решили объявить в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и еще несколько украинских командующих. Дело в том, что оккупанты осознают, что эти генералы готовы нанести им поражение уже в ближайшее время.
Об этом «24 каналу» заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, россияне сейчас в истерике придумывают разные пугалки по отношению к украинским командующим.
Свитан отметил, что объявлением в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного россияне сами подтвердили, что с ним все в порядке. Ведь раньше враг распространял фейковую информацию о его ранении. Теперь же им нужно найти Залужного.
Кроме него, россияне объявили в розыск командующего Сухопутными войсками Александра Сырского и командующего Объединенными силами Сергея Наева.
«Может, наградить хотят», – иронизирует полковник запаса ВСУ.
Ведь, по его словам, разное бывает.
«К примеру, за уничтожение ЧВК «Вагнера» нужно будет кого-то наградить. И эти три украинских генерала, которых вполне можно награждать.
В свое время, добавил Свитан, Наев начинал уничтожать наемников Пригожина, затем продолжил Сырский. А руководил всем этим уже Залужный», – отмечает эксперт.
Россияне в истерике перед наступлением ВСУ
Полковник запаса ВСУ заявил, что россияне отлично понимают, что те действия, которые уже произошли под командованием этих трех генералов, привели к тому, что впереди поражение российской армии.
К тому же, подчеркнул он, до этого остаются буквально дни. Ведь от верховного главнокомандующего была информация о принятии решения по движению наших войск. Это подтверждали Залужный и Сырский, а также подключился Наев.
«То есть генералы готовы нанести поражение в ближайшее время российской армии», – подчеркнул Свитан.
Поэтому, вероятно, россияне сейчас бесятся в истерике, придумывая разные «пугалки» – вплоть до розыска украинских командующих.