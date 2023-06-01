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Три украинских генерала готовы нанести поражение РФ

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  • 1.06.2023, 8:35
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Три украинских генерала готовы нанести поражение РФ

В российском военном руководстве началась паника перед контрнаступлением ВСУ.

В России решили объявить в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и еще несколько украинских командующих. Дело в том, что оккупанты осознают, что эти генералы готовы нанести им поражение уже в ближайшее время.

Об этом «24 каналу» заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, россияне сейчас в истерике придумывают разные пугалки по отношению к украинским командующим.

Свитан отметил, что объявлением в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного россияне сами подтвердили, что с ним все в порядке. Ведь раньше враг распространял фейковую информацию о его ранении. Теперь же им нужно найти Залужного.

Кроме него, россияне объявили в розыск командующего Сухопутными войсками Александра Сырского и командующего Объединенными силами Сергея Наева.

«Может, наградить хотят», – иронизирует полковник запаса ВСУ.

Ведь, по его словам, разное бывает.

«К примеру, за уничтожение ЧВК «Вагнера» нужно будет кого-то наградить. И эти три украинских генерала, которых вполне можно награждать.

В свое время, добавил Свитан, Наев начинал уничтожать наемников Пригожина, затем продолжил Сырский. А руководил всем этим уже Залужный», – отмечает эксперт.

Россияне в истерике перед наступлением ВСУ

Полковник запаса ВСУ заявил, что россияне отлично понимают, что те действия, которые уже произошли под командованием этих трех генералов, привели к тому, что впереди поражение российской армии.

К тому же, подчеркнул он, до этого остаются буквально дни. Ведь от верховного главнокомандующего была информация о принятии решения по движению наших войск. Это подтверждали Залужный и Сырский, а также подключился Наев.

«То есть генералы готовы нанести поражение в ближайшее время российской армии», – подчеркнул Свитан.

Поэтому, вероятно, россияне сейчас бесятся в истерике, придумывая разные «пугалки» – вплоть до розыска украинских командующих.

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