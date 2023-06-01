«Идем освобождать РФ от Белгорода до Владивостока»: российские добровольцы записали видео с окраины Шебекино 1.06.2023, 9:23

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Озвучены цели нового рейда на территорию Россию.

Сайт Charter97.og сообщил о начале боев на территории Белгородской области РФ в районе пропускного пункта «Шебекино».

Чуть раньше в Сети появились кадры от представителей легиона «Свобода России» и «Русского добровольческого корпуса».

В нем идет анонс нового захода на территорию России.

Так, бойцы из «Свобода России» говорят, что главная цель их рейдов – освободить от путинского режима территорию РФ от Белгорода до Владивостока. При этом они хотят водрузить над Кремлем бело-сине-белый флаг.

Одновременно с этим бойцы из «РДК» выложили свои кадры, на которых они говорят, что в скором времени дойдут до Шебекино; призывают местных жителей не верить росСМИ и оставаться дома, так как эвакуация сейчас небезопасна.

Российские пропагандисты уверяют, что всю ночь с территории Украины был обстрел Шебекино, а уже днем 20 пограничников и 20 военнослужащих ВС РФ якобы приняли бой с добровольцами.

Также российские СМИ сообщают, что «диверсанты» используют три танка, один из которых ведет прицельный огонь по АПП «Шебекино», еще два танка якобы находятся в районе Таволжанки.

Российские паблики также пишут, что перекрыто движение в районе Масловой Пристани в сторону Шебекино.

Еще днем губернатор края Гладков сообщил только о ночных обстрелах Шебекино. Есть информацию, что был прилет в здание местной полиции в Шебекино. Оно охвачено пламенем.

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