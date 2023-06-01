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В России объявили сафари за элитами

  • Алексей Копытько
  • 1.06.2023, 11:06
  • 2,286
В России объявили сафари за элитами

Десакрализация Кремля вышла на новый уровень.

Если посмотреть на карту, то очень трудно не заметить концентрацию точек прилета неизвестных беспилотников в секторе к западу от Москвы. Тех беспилотников, что зафиксированы и признаны.

Картинка свидетельствует, что инициаторы атаки били не по Москве, а в основном – по скоплению домов богатейших россиян.

В частности, по району сосредоточения частных и официальных резиденций тех туловищ, которые в России одобряют решение. Речь идет о населенных пунктах Горки, Ново-Огарево, Барвиха и т.д.

Обычные москвичи напуганы. Но важные туловища еще и озадачены.

Учитывая:

вал полуофициальной информации о том, что (как минимум, часть) БпЛА запустили из Подмосковья;

наличие более чем достаточных оснований быть недовольными авантюрами этих туловищ у многих дорогих россиян.

Поэтому атака на дома – это следующий уровень десакрализации после нападения российских БПЛА на ночной Кремль.

Покушались на святое!

Я думаю, что невнятное бормотание по поводу «штатной работы ПВО» и какие-то очень безжизненные инвективы в сторону Украины объясняются тем, что до российских вождей начинает доходить – основная вооруженная угроза режиму уже внутри России. Держать оборону нужно внутри России. И не в какой-то Чечне, а уже под Москвой.

Лавина издевательства со стороны обычных россиян по поводу «атаки на Рублевку» обнаружила глубину классовой ненависти.

В сухом остатке.

Очень дорогие россияне получили наглядное доказательство того, что менее дорогие соотечественники с удовольствием повесят их на фонарях и ограбят нажитое, как это было в Буче, Ирпене и везде.

Туловище, одобряющее решение, вынуждены смириться, что табу по атакам на их тушки теперь снято окончательно. Де-факто объявлено сафари, в котором украинцам придется стать в длинную очередь. Первые номера за право охотиться на бункерного деда и его подельников – внутри России.

Алексей Копытько, «Фейсбук»

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