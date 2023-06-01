Украинские пограничники с дрона сбросили картофель на лукашенковских силовиков

Украинский военный рассказал о троллинге лукашенковских военных.



Один из украинских пограничников поделился историей о том, как он и его коллеги развлекались на границе с Беларусью. Они запускали дрон на территорию соседней страны и сбрасывали с него картошку.



Лукашисты… pic.twitter.com/8eD4HoTKeX