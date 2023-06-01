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Украинские пограничники с дрона сбросили картофель на лукашенковских силовиков

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  • 1.06.2023, 12:13
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Украинские пограничники с дрона сбросили картофель на лукашенковских силовиков

Троллинг от ГПСУ.

Украинские пограничники рассказали, как троллят лукашенковских силовиков. По словам одного из бойцов Государственной пограничной службы Украины, они сбросили картофель на наряд белорусских коллег.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, украинские пограничники поиздевались над увольнением главы лукашенковского Госпогранкомитета.

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