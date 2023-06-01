Украинские пограничники с дрона сбросили картофель на лукашенковских силовиков

Украинские пограничники с дрона сбросили картофель на лукашенковских силовиков18
- 1.06.2023, 12:13
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Троллинг от ГПСУ.
Украинские пограничники рассказали, как троллят лукашенковских силовиков. По словам одного из бойцов Государственной пограничной службы Украины, они сбросили картофель на наряд белорусских коллег.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, украинские пограничники поиздевались над увольнением главы лукашенковского Госпогранкомитета.
Украинский военный рассказал о троллинге лукашенковских военных.— Сharter97.org (@charter_97) June 1, 2023
Один из украинских пограничников поделился историей о том, как он и его коллеги развлекались на границе с Беларусью. Они запускали дрон на территорию соседней страны и сбрасывали с него картошку.
Лукашисты… pic.twitter.com/8eD4HoTKeX