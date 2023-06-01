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Чиновники российского Шебекино в панике жгут документы во дворе районной администрации

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  • 1.06.2023, 12:32
  • 8,032
Чиновники российского Шебекино в панике жгут документы во дворе районной администрации

Видеофакт.

Чиновники районной администрации Шебекино в Белгородской области начали жечь документы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой три мужчины и одна женщина сжигают бумаги в мусорной урне, опубликована в соцсетях.

«Сотрудники районной администрации Шебекино сейчас жгут документы – готовятся к приходу добровольческих подразделений», – отмечает автор публикации.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня с утра бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» начали вторую фазу военной операции на территории РФ.

Российские добровольцы прорвали границу РФ и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино Белгородской области.

Залпами из «Градов» уничтожено руководство российских военных в здании управления МВД в Шебекино. Кроме того, в ходе боев подбиты вражеский грузовик с боекомплектом и самоходный миномет «Тюльпан».

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