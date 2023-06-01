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В Беларуси подорожало электричество для населения

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  • 1.06.2023, 15:27
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В Беларуси подорожало электричество для населения

На сколько вырастут платежки?

С 1 июня в Беларуси повысили субсидируемые тарифы на электроэнергию, а также на отопление и подогрев воды, передает zerkalo.io.

Напомним, для квартир, в которых никто не зарегистрирован, а также для «тунеядских» тарифы подняли с 1 января.

Как с 1 июня изменились тарифы

Для обогрева жилья электроэнергией сейчас действует три тарифа.

Первый — одноставочный, он распространяется как на обогрев, так и на все остальные нужды. С 1 июня этот тариф подняли до 0,1057 рубля (было — 0,0981 рубля). Рост — почти 7,8%. Этим тарифом могут воспользоваться как владельцы частных домов, так и жильцы многоквартирных домов. Для этого не нужно устанавливать специальный отдельный счетчик отопления.

Если в июне расходовать электроэнергии на 500 кВт∙ч в месяц, то надо будет заплатить 52,85 рубля. В мае за этот же потребленный объем было бы 49,05 рубля.

Еще один тариф — дифференцированный по двум временным периодам. Как и одноставочный тариф, этот действует как на обогрев, так и на все остальные нужды. Устанавливать специальный отдельный счетчик отопления не нужно. В период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) с 1 июня он составляет 0,074 рубля за 1 кВт·ч, а в остальное время суток — 0,1374 рубля за 1 кВт·ч. В мае тарифы были 0,0718 рубля и 0,1333 рубля соответственно. Рост — на 3,1%.

Если в июне расходовать 500 кВт∙час в месяц (с 23.00 до 6.00), то надо заплатить 37 рублей, а в мае за этот же объем было бы 35,9 рубля. Этот тариф действует на обогрев и на все остальные нужды, специальный отдельный счетчик отопления устанавливать не нужно.

Третий вариант — установить дополнительный специальный счетчик, который сейчас считает потраченную электроэнергию на отопление по тарифу — 0,0449 рубля за 1 кВт·ч с 1 июня. В мае он составлял 0,0398 рубля. Рост — 12,8%. Этот тариф предполагает, что остальная потребленная электроэнергия, в том числе на приготовление еды, стирку, освещение дома, считается по второму основному счетчику и оплачивается по одному из существующих тарифов — по объему или времени потребления. Этот тариф в народе называют «три копейки».

Если в июне расходовать все те же 500 кВт∙час в месяц, то выйдет 22,45 рубля, а в мае было бы 19,9 рубля.

Как в прошлом году подняли тарифы, а потом «открутили»

В 2022 году с 1 июня также повышали субсидируемые тарифы на отопление и подогрев воды. Но позже правительство отменило это повышение. Также чиновники «открутили» обратно ценник на электроэнергию, которую используют для отопления жилья и подогрева воды.

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