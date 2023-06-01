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Светлана Алексиевич: Я восхищаюсь Полиной Шарендо-Панасюк

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  • 1.06.2023, 17:44
  • 1,404
Светлана Алексиевич: Я восхищаюсь Полиной Шарендо-Панасюк
Светлана Алексиевич
Фото: Charter97.org

Нобелевский лауреат поддержала белорусскую политзаключенную.

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич в интервью «Радыё Свабода» рассказала, что восхищается политзаключенной, активисткой гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полиной Шарендо-Панасюк:

— Я сейчас много встречаюсь с беженцами из Беларуси и Украины. По моим ощущениям, около 60% белорусских беженцев хотели бы вернуться. Они до сих пор любят Беларусь, скучают по ней. Может быть, еще большая доля их были бы готовы вернуться, если бы Беларусь изменилась. Мы как-то разговаривали с Вадимом Прокопьевым, и он мне сказал, что к 2020 году ему все было противно в Беларуси, что он очень хотел оттуда уехать. А теперь он говорит: я бы хотел вернуться, хотел бы хотя бы пройтись по белорусской улице. И это то, что я слышу от многих.

Мне лично стыдно перед Полиной Шарендой-Панасюк. Я восхищаюсь достоинством, с которым она себя ведет. Мне стыдно перед нашей Машей Колесниковой. Что мы можем сделать? Просто свидетельствовать.

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