закрыть
1 июня 2023, четверг, 19:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Число миллионеров во всем мире заметно снизилось

4
  • 1.06.2023, 18:55
  • 1,226
Число миллионеров во всем мире заметно снизилось

В чем причина.

Консалтинговая фирма Capgemini зафиксировала крупнейшее сокращение числа миллионеров за последние 10 лет. Число миллионеров во всем мире в прошлом году заметно уменьшилось. В 2022 году около 21,7 млн человек — на 3,3 процента меньше, чем годом ранее, - обладали состоянием, превышающим один миллион долларов без учета недвижимости, сообщила французская консалтинговая фирма Capgemini в четверг, 1 июня. В результате совокупное имущество богатейших людей Земли сократилось на 3,6 процент до 83 трлн долларов, передает DW.

«Это крупнейшее сокращение за десять лет, вызванное макроэкономической и геополитической неопределенностью», - отметили в Capgemini. Финансовые эксперты компании проанализировали имущественную ситуацию в 71 стране.

Следствие обвала акционерных бирж

По сведениям компании, больше всего — на 7,4 процента — сократилось имущество в Северной Америке. В Европе зафиксирован минус на уровне 3,2, а в Азии и Тихоокеанском регионе — на уровне 2,7 процента. В то же время имущество в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, наоборот, увеличилось, в первую очередь благодаря росту цен на нефть и газ на фоне войны России против Украины.

Глава отдела финансовых исследований Capgemini Элиас Ганем видит прямую связь между сокращением числа миллионеров и ситуацией на акционерных биржах. Американский индекс NASDAQ в прошлом году потерял 33 процента, французский CAC 40 - 9,5%, а немецкий DAX - 12 процентов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорусский плацдарм Путина
Белорусский плацдарм Путина Юрий Фельштинский
Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников
Срочно требуется механик гильотины
Срочно требуется механик гильотины Владимир Халип
Птичку жалко?
Птичку жалко? Ирина Халип