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Владимир Орлов проедет с литературным туром по Европе

  • 1.06.2023, 20:04
Владимир Орлов проедет с литературным туром по Европе
Владимир Орлов

Писатель посетит более 10 городов в четырех странах.

Писатель Владимир Орлов во время встреч в Польше, Германии, Италии и Литве в первую очередь познакомит всех с новой книгой «Айчына. Ад Агінскага да Багушэвіча». Автор зачитает также отрывки из знаменитых «Імёнаў свабоды» с 410 портретами борцов за свободу белорусской земли со времен Тадеуша Костюшко и до наших дней, сообщает «Польскае радыё».

Будут представлены читателям и другие книги, изданные Фондом Kamunikat.org. В том числе новейшее издание «Ад Еўфрасінні, ад Скарыны. Таямніцы полацкай гісторыі». Эту книгу Владимир Орлов презентовал в Белостоке в последний день мая во время встречи исторического клуба Beer&History.

Сегодня презентация в Варшаве, Лодзь (2 июня) и Краков (4 июня).

В рамках Дней Солидарности «Культура ў эміграцыі» Владимир Орлов расскажет об участии женщин в восстании Кастуся Калиновского. Большинство встреч будет проходить именно с акцентом на восстание Кастуся Калиновского, так как в этом году отмечается 160 лет с восстания 1863 года.

Во Вроцлаве (5 июня) творческая встреча «Змагарнае стагоддзе» с писателем и историком Владимиром Орловым будет посвящена белорусской истории XIX века.

В Познани (6 июня) во время встречи «Patria aeterna. Айчына — вечная» писатель будет рассказывать о психологии творчества и о том как рождаются книги.

В Берлине (7 июня) встреча пройдет под повстанческим призывом «Межы Айчыны пазначым крывёю!». В ходе встречи будут раскрыты новые факты из жизни Кастуся Калиновского и малоизвестные страницы боевых действий против российских войск. Писатель раскроет эти темы в откровенном разговоре с публикой.

Также в июне запланированы встречи писателя с белорусской диаспорой в Милане, Болонье и Риме (Италия), а в конце месяца — в Литве.

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