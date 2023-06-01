Новогрудок остался без воды

Новогрудок остался без воды1
- 1.06.2023, 21:03
В городе проживает 28 тысяч человек.
Жители Новогрудка 1 июня столкнулись с «водным коллапсом»: весь город остался без воды после аварии. В городе проживает 28 тысяч человек.
Прорыв водопровода произошел на пересечении улиц Скорины и Юбилейной, пишет местная газета «Новая жизнь». Коммунальщики занимаются ремонтом в усиленном режиме, откачивать воду им помогают спасатели. Работы ведутся на глубине 4 метра.
В водоводе диаметром 400 мм поврежден стальной участок. Требуется полный демотаж трубы длиной 1,5 м и замена ее на полиэтиленовую.
По всему городу прекращена подача воды. «Водоем по городу остановлен, так как водовод центральный. Он питает весь город», — заявил заместитель председателя Новогрудского райисполкома Александр Гриц.
Воду жителям доставляют молоковозы и цистерна ЖКХ. По данным негосударственных СМИ, возле машин с водой образовались очереди.
Санслужба рекомендует использовать для питья и приготовления пищи воду, которая упакована и продается в магазинах.
После ремонта специалисты проведут лабораторный контроль качества воды. О его результатах обещают сообщить дополнительно.