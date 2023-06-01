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Пентагон заключил контракт со SpaceX на поставку терминалов Starlink Украине

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  • 1.06.2023, 21:12
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Пентагон заключил контракт со SpaceX на поставку терминалов Starlink Украине

В Украине сейчас работает 42 тысяч терминалов спутниковой интернет-связи.

Министерство обороны США заключило контракт на закупку у компании SpaceX терминалов Starlink для защитников Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Скорее всего, терминалы закупят в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, сказано в материале.

«Мы вместе с глобальными партнерами работаем над тем, чтобы обеспечить Украину устойчивыми спутниковыми и коммуникационными возможностями, которые ей необходимы. Спутниковая связь — жизненно важный уровень в общей сети связи Украины, и ведомство заключает контракты со Starlink на услуги такого типа», — заявили в Пентагоне.

В ведомстве не рассказали подробности о контрактах, партнерах или «конкретных возможностях», сославшись на соображения безопасности.

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