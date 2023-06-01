За измену государству судят начальника цеха «Гомсельмаша»5
- 1.06.2023, 21:37
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Что известно.
В Гомеле за измену государству судят начальника одного из цехов ОАО «Гомельмаш». Об этом рассказал 1 июня прокурор города Юрий Булынко, выступая перед трудовым коллективом предприятия.
На встрече с рабочими прокурор рассказал об ответственности «за деятельность экстремистской направленности». В качестве примера он рассказал о задержании начальника цеха ОАО «Гомсельмаша». Деталей расследования Булынко не раскрыл. Лишь отметил, что мужчине инкриминирована измена государству (ст. 356 УК). Дело уже рассматривается Гомельским областным судом.
Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет.
Напомним, в апреле Гомельский областной суд 11 апреля вынес приговор инженеру «Гомсельмаша» Николаю Давыдову. Его признали виновным по ст. 369 (Оскорбление представителя власти), ч. 1 ст. 368 (Оскорбление Лукашенко) и ч. 1 ст. 130 (Разжигание иной социальной вражды) и назначили два года лишения свободы.
В марте «Гомсельмаш» опубликовал в своих соцсетях видео с задержанными сотрудниками. В ролике силовики выламывают дверь в квартиру, задерживают одного человека на кухне и одного на улице. На видео попали один бывший и два действующих сотрудника завода. На камеру мужчины говорят, что писали «оскорбительные комментарии», были подписаны и распространяли информацию с «экстремистских» каналов, выражали «негативное отношение к сотрудникам силовых ведомств» и так далее.