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Военный РФ из Белгородской области перешел на сторону «РДК»

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  • 1.06.2023, 22:52
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Военный РФ из Белгородской области перешел на сторону «РДК»

Помощник гранатометчика решил бороться за смену режима в РФ.

Один из бывших российских военнослужащих, который проходил службу в Белгородской области в должности «помощник гранатометчика», решил бороться за смену режима в РФ.

Кадры публикует ТГ-канал «Украина 365».

«После рейда Легиона «Свобода России» и «РДК», когда наши все убежали, а нас просто бросили, я принял решение перейти на украинскую сторону. Не просто перейти, а присоединится к Легиону «Свобода России» или «РДК», потому что мы там никому не нужны и вообще настало время, пора уже что-то менять у нас в стране. Власть не меняется, становится только хуже. Моя жена, мои дети достойны того, чтобы за них воевать», - признался россиянин.

Он также обратился к своим бывшим сослуживцам, призвав воевать за будущее: «Другого выбора у нас не осталось».

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