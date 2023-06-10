Кадыров вышел из себя из-за поступка Пригожина 10.06.2023, 8:24

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Глава Чечни рассказал о звонке по «специальному мобильнику».

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о конфликте с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Кадыров рассказал, что Пригожин стал делать «завуалированно враждебные заявления» в адрес «Ахмата» еще в мае, после слов самого главы Чечни о том, что его батальон сменит ЧВК «Вагнера» в Бахмуте, если наемники Пригожина оставят город, передает УНИАН.

Чтобы все уладить, Кадыров позвонил Пригожину по «специальному мобильнику», который тот ему подарил. По словам Кадырова, они «пришли к согласию», но потом Пригожин выступил с заявлением, в котором сказал, что его пытались вывести на «риторику 90-х» и что «национальные меньшинства могут высказываться в адрес русских, а русские в их адрес безнаказанно высказываться не могут».

«Чеченцы в России не меньшинство, а третья по количеству национальность, титульная, пора бы это знать», - прокомментировал это Кадыров.

Он отметил, что «бандитскую «стрелку» Пригожину никто не обещал». Из его поста следует, что в его конфликте с основателем ЧВК Вагнера поставлена «точка с запятой».

Кадыров также упрекнул Пригожина за его критику в адрес Минобороны РФ.

«Да, я сам пару раз критиковал решения Минобороны, но потом все-таки понял одну простую вещь: с высоты поля зрения Верховного Главнокомандующего лучше видно. И если решения и меры его устраивают, значит они правильные и выгодные для России», - написал глава Чечни.

Конфликт Кадырова с Пригожиным

Про этот конфликт стало известно в начале июня, когда Пригожин оценил способность чеченского батальона «Ахмат» «освободить» самопровозглашенную «ДНР». В ответ соратники Кадырова призвали его перестать «болтать» и встретиться «лицом к лицу».

Позже главарь «Группы Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что уладил конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

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