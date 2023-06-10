«В одно мгновение, как по взмаху волшебной палочки, пошел дождь» 3 10.06.2023, 8:31

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Белоруски с помощью сохи и пуги внесли коррективы в прогноз синоптиков.

Участницы народного фольклорного ансамбля «Острянка» из деревни Старый Дедин Климовичского района решили провести обряд «Зазывание дождя», пишет районная газета «Родная ніва». И дождь пошел.

Как пишет издание, взяв с собой соху и пугу, женщины собрались у реки Остер. Прочитали молитву «Отче наш», перекрестились и, согласно обряду, произнесли такие слова: «Дай, Госпадзі, дапамажы, Госпадзі, прынясі вятры, прынясі нам хмары, арашы зямельку, напаі травы, поле, лясы, дай жыцця нашай зямельцы, каб благадатна ўрадзіла і ўсіх напаіла…»

«Родная ніва» утверждает, что «вдруг, в одно мгновение, как по взмаху волшебной палочки, пошел дождь».

Обряд нужно было обязательно завершить, чтобы осадки выпадали в нужное время и в нужном количестве, пишет издание.

Газета сообщает, что в праздничных рубашках женщины зашли в воду и стали тянуть по дну реки плуг — «пахали воду». Причем две тянули плуг, третья шла за ним, а еще одна пугой погоняла, а остальные пели обрядовую песню. Двигались участницы ансамбля вдоль берега, старательно пахали реку.

Женщины, стоявшие на берегу, затянули песню «Ой, не стаяла б ды, белая бярозачка над вадою».

Этот обряд может совершаться в различные временные промежутки, в зависимости от неблагоприятных погодных условий. Как пишет газета, ритуальные действия, направленные на «зазывание» дождя, осуществляются как комплексно, так и воспроизводятся частями на протяжении всего жаркого периода.

В 2016 году обряд «Зазывание дождя» был внесен в государственный список историко-культурных ценностей Беларуси.

Напомним, по данным Белгидромета, из-за длительной засухи Беларусь в этом году рискует столкнуться с неурожаем. На данный момент агрометеорологическая обстановка в стране сложная. Длительное отсутствие существенных осадков привело во многих районах к атмосферной, а затем и почвенной засухе.

Сейчас ожидаются дожди, но лишь кратковременные и локальные, они мало повлияют на условия произрастания сельхозкультур. В ближайшее время они останутся довольно сложными.

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